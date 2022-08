Tra le tante cose che gettiamo nella spazzatura ce ne sono altrettante che avremmo potuto reimpiegare. Spesso, purtroppo, non ci si pensa e si apre immediatamente l’immondizia per far posto a nuovi rifiuti. Ma il riciclo creativo è una soluzione che dovremmo prendere in considerazione molto più spesso, per la funzione che svolge.

Riutilizzare oggetti catalogati come “vecchi” non ci permette solamente di risparmiare o abbellire l’abitazione. Infatti potremmo servirci in modo alternativo di alcuni materiali altrimenti dannosi per l’ambiente.

Per questo potremmo mettere da parte i barattoli di latta e alluminio per creare oggetti utili. E così potremmo riciclare i bicchieri di plastica creativamente, invece che disfarcene dopo il primo utilizzo.

Una risorsa da sfruttare

La plastica è altamente inquinante, se gettata via senza criterio. Per smaltirla in natura ci possono anche volere secoli, e intanto il Pianeta soffre. Per questo riciclarla è un modo intelligente per salvaguardare l’ambiente attorno a noi.

I bicchieri che avremo certamente usato per feste o pranzi con amici e parenti sono un’incredibile risorsa in casa. Se fino a oggi li abbiamo sempre sfruttati come usa e getta, d’ora in poi cambieremo mentalità. Soprattutto dopo aver scoperto gli scopi alternativi dentro e fuori dall’abitazione.

Riciclare i bicchieri di plastica creativamente per 5 funzioni utili in casa

Se non sappiamo dove riporre le penne o desideriamo un contenitore alternativo per la cancelleria, possiamo servirci dei nostri bicchieri. Decoriamoli a piacere, spruzzandovi della vernice colorata e disegnando col pennarello faccine o sagome. Posizioniamovi forbici, matite e righelli e avremo tutto a portata di mano sulla nostra scrivania.

Alzatina per dolci

Un modo originale per servire i nostri dessert casalinghi è quello di realizzare un vassoio personalizzato. Basterà procurarci un piatto di plastica e incollarvi sotto il nostro bicchiere, che farà da supporto. Ed ecco il nostro spunto low cost per mettere in tavola torte e biscotti di ogni tipo.

Misurino per animali

Un’idea istantanea ma furbissima è quella di servirsi del bicchiere per nutrire i nostri animali domestici. Usiamolo come misurino, raccogliendo il cibo dal sacchetto per sistemarlo nella mangiatoia dei pappagallini o gettarlo nell’acquario dei pesci.

Contenitori per macedonia

Se vogliamo portarci uno spuntino in spiaggia o sul lavoro, possiamo metterlo nel nostro bicchiere di plastica. Sciacquiamolo bene sotto l’acqua e riempiamolo con frutta fresca, muesli o semi. In poco tempo avremo a disposizione il nostro snack salutare, da gustare comodamente in pausa pranzo.

Vasetti per piante

Infine, ecco una comoda casa per i nostri fiorellini realizzata con un semplicissimo bicchiere. Facciamo dei forellini sul fondo della plastica, poi riempiamo il contenitore col terriccio. Posizioniamo i semini e ammiriamo le piantine crescere davanti ai nostri occhi.

