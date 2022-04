Un boom di soldi e successo dall’amore al lavoro per questo segno mentre ci sono novità in vista per Toro, Ariete e Cancro

Una giornata davvero positiva per questi segni zodiacali sia da un punto di vista finanziario e lavorativo sia sotto l’aspetto dell’amore. Per gli Ariete, ad esempio questi ultimi giorni di aprile saranno caratterizzati da un frenetico brulicare di grandi idee.

Gli Ariete, come sempre impetuosi, però, dovranno attendere che i progetti si sviluppino e prendano forma.Pertanto gli astrologi, consigliano un tempo di sedimentazione per far accrescere i propri obiettivi senza bruciarli all’istante. Giove, infatti, è assai premuroso nei confronti dell’Ariete quest’oggi e potrebbe riservare qualche entrata inaspettata. Inoltre Saturno offre un buon appoggio per il profitto nella vita professionale.

Il Cancro pensa alle vacanze

I nati sotto il segno del Cancro hanno una corazzata al proprio fianco con Urano, Venere, Marte, Mercurio in sestile, Giove, Nettuno, Urano, Sole e Luna. Decisamente una spinta positiva per una giornata liscia come l’olio. Ne alti né bassi semplicemente una giornata serena ma ottima per programmare viaggi magari proprio in vista del prossimo weekend. La voglia di evadere non solo con i pensieri farà scegliere ai nati sotto il segno del Cancro una meta romantica per sognare come è tipico dei cancerini.

Acquario: in amore bisogna scegliere

Per l’Acquario, invece, si prospetta una giornata cruciale in amore. Dovranno infatti fare chiarezza sui propri sentimenti e quest’oggi potrebbe esser il giorno di una scelta a livello sentimentale di svolta. La Luna favorevole suggerisce di riflettere sulle questioni di cuore e promuove una decisione in questo senso. Di sicuro l’intelligenza emotiva dell’Acquario saprà optare per la soluzione migliore.

Il Toro si prepara ad esser ricoperto d’oro

I nati sotto il segno del Toro avranno una giornata alquanto positiva ma dovranno puntare sui nuovi incontri e nuove conoscenze. Anche in campo professionale, i Toro dovranno esser pronti ad arricchire la propria rubrica dei contatti. Questa è la giornata degli incontri che contano e che potrebbero essere molto proficui da un punto di vista professionale. Giove con la Luna, Marte con Venere ed infine Nettuno spianano la strada a tutti i Toro e asfaltano qualsiasi impedimento o difficoltà. Soldi e successo sono alla portata di mano.

Pesci in grande spolvero

Giornata extrapositiva per i pesciolini che conosceranno una Venere in grande spolvero. Grandi amori scaldano il cuore dei nati sotto il segno dei Pesci. Oggi però questo segno merita veramente 5 stelle perché anche il campo professionale e finanziario riserva delle sorprese. Sul lavoro le gratificazioni saranno veramente numerose mentre un Nettuno benevolo promette entrate o comunque un incremento di denaro. Questo può tradursi anche in un risparmio di ciò che si pensava di dover pagare ed invece non è dovuto.

