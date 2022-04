I giorni a cavallo tra la fine di aprile e l’inizio di maggio si preannunciano densi di appuntamenti per i contribuenti. In questa sede ne segnaliamo solo 2 su tutti, di cui uno ormai alle porte. Il 29 aprile, infatti, va fatta la comunicazione sull’opzione tra lo sconto in fattura o la cessione del credito.

Inoltre, superato il 1° maggio attenzione perché l’esonero pagamento del canone RAI va fatto entro il 2 maggio e riguarda alcuni contribuenti.

Arriva una scadenza a carico dei beneficiari dei Bonus edilizi

Come anticipato, venerdì 29 aprile arriva una scadenza importante per i beneficiari delle detrazioni aventi ad oggetto alcuni lavori edili. Il riferimento è agli interventi di efficientamento energetico, recupero del patrimonio o riduzione del rischio sismico. Oppure che riguardano gli interventi in tema di installazione di impianti fotovoltaici, Superbonus 110% e le colonnine di ricarica.

Entro il 29, i beneficiari che hanno optato per lo sconto in fattura o la cessione del credito devono effettuare la relativa comunicazione ad AdE. Essa riguarda le spese sostenute l’anno scorso e la coda delle detrazioni riferite al 2020. La comunicazione, in prima persona o tramite intermediario abilitato, va fatta online tramite i consueti canali, ossia Entratel o Fisconline.

Infine ricordiamo che un mesetto fa l’AdE ha chiarito quante volte si può cedere il credito fiscale dei Bonus edilizi e verso chi.

Attenzione perché l’esonero pagamento del canone RAI ha i giorni contati mentre tra 2 giorni va fatta questa comunicazione all’Agenzia delle Entrate

Un’altra scadenza importante e da tenere a mente riguarda la data del 2 maggio. Entro questo termine i contribuenti aventi almeno 75 anni e in possesso dei requisiti di Legge possono beneficiare dell’esonero del canone RAI.

Si tratta degli over 75 con reddito basso, ossia con reddito annuo proprio e del coniuge che non supera 8mila euro. L’agevolazione riguarda gli apparecchi televisivi presenti nella casa di residenza, escludendo pertanto le eventuali TV site in luoghi diversi dalla residenza.

La Legge prevede che l’agevolazione spetti per intero nel caso in cui il contribuente compia i 75 anni entro il 31 gennaio dell’anno stesso. Invece nel caso in cui il 75° compleanno cada tra il 1° febbraio e il 31 luglio, l’agevolazione spetti solo con riferimento al secondo semestre.

Infine, sempre con riferimento alla TV ma slegato dall’esonero canone in questione, ricordiamo il Bonus TV e il Bonus rottamazione TV.

La dichiarazione sostitutiva dell’atto notorio

Entro il 2 maggio questi contribuenti devono inviare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio per godere dell’esonero in questione. Inoltre si allegherà all’atto una copia fotostatica non autenticata del documento di riconoscimento e in corso di validità.

La dichiarazione può essere consegnata brevi manu a un ufficio territoriale AdE. Oppure inviato con plico raccomandato (senza busta) all’indirizzo: Agenzia delle Entrate – Ufficio Torino 1 S.A.T. – Sportello abbonamenti – 00121 – Torino.

Invece i contribuenti che compiono 75 anni entro luglio e vogliono chiedere l’esonero per la prima volta, devono inviare la dichiarazione entro il 31 luglio. In questo caso il beneficio (dell’esonero) fa riferimento al 2° semestre 2022.

