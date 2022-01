Abbiamo già illustrato i dettagli riguardanti i 275 posti nel pubblico impiego messi a concorso da ANSFISA e con scadenza 27 gennaio. In questa sede andremo oltre per presentare il concorso pubblico, per titoli ed esami, apparso sulla G.U. n. 104. Anticipiamo sin da subito che nel 2022 il Ministero dell’Economia offre 300 posti di lavoro a tempo indeterminato a questi fortunati candidati.

Le selezioni in atto presso il Ministero dell’Economia

Il concorso MEF riguarda 300 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, da inquadrare nell’area III, posizione economica F1. In particolare, la ripartizione dei posti è la seguente:

n. 200 collaboratori amministrativi-contabili, da destinare alle Ragionerie territoriali dello Stato, varie sedi;

n. 60 collaboratori tributari, anche in questo caso varie sedi;

n. 40 collaboratori amministrativi per il Dipartimento dell’amministrazione generale, per la sede di Roma.

Ai sensi del decreto legislativo 66/2010, il 30% dei posti è riservato ad alcune categorie delle Forze armate.

Vediamo i requisiti per l’ammissione al concorso

Tra i requisiti di ammissione al concorso, troviamo anzitutto la cittadinanza italiana, ovvero il rispetto delle norme in materia. Inoltre occorre essere maggiorenni, avere idoneità fisica all’impiego, godere dei diritti civili e politici. Per i candidati di sesso maschile è richiesta la posizione regolare nei confronti dell’obbligo di leva.

Infine non bisogna risultare destituiti o allontanati da un impiego presso la P.A. e non aver riportato condanne penali passate in giudicato.

Quanto al titolo di studio, occorre il possesso di uno tra i seguenti: laurea triennale, diploma di laurea, laurea specialistica o magistrale.

Termini e modalità di inoltro della domanda

La domanda può essere presentata esclusivamente online compilando il modulo elettronico presente sul sistema ʺStep-One 2019ʺ, previa registrazione.

Il bando prevede il possesso di un indirizzo PEC personale e il versamento di una quota di partecipazione di 10 euro per ogni profilo al quale ci si candida.

Quanto ai termini, infine, possibile candidarsi dalle ore 12.00 del 7 gennaio, fino alle ore 14.00 del 7 febbraio. In caso di più invii per uno stesso profilo, verrà presa in considerazione solo la domanda inviata cronologicamente per ultima.

Nel 2022 il Ministero dell’Economia offre 300 posti di lavoro a tempo indeterminato a questi fortunati candidati

La procedura di selezione prevede una prima prova selettiva scritta, distinta per i diversi codici di concorso. Essa si svolgerà esclusivamente mediante l’utilizzo di strumenti informatici e piattaforme digitali, anche insedi decentrate.

Nel dettaglio, la prova consisterà in un test di 40 quesiti a risposta multipla, da risolvere nel tempo massimo di un’ora. Il primo comma dell’art 6 del bando specifica quali sono le materie oggetto d’esame (e criteri di assegnazione dei punteggi), distinte per profilo.

La seconda fase riguarda la valutazione dei titoli, per i soli candidati che superano la prova scritta (punteggio minimo 21/30). Al riguardo, l’art. 7 del bando illustra quali sono i punteggi attribuiti ai titoli ammessi a concorso.

In chiusura invitiamo il Lettore interessato a prendere visione integrale del bando per sciogliere tutti i punti riguardanti questa selezione.

Approfondimento

Vietato perdersi questi 515 posti di lavoro a tempo indeterminato in Puglia per diplomati e laureati nella Pubblica Amministrazione.