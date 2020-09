Da inizio agosto la Ferrari perde colpi non solo in pista, ma anche in Borsa: dove sono dirette le quotazioni?

Guardando i grafici dei prezzi, infatti, notiamo subito come gli ultimi mesi siano stati di grande sofferenza per la casa del Cavallino Rampante. Basti pensare che negli ultimi 30 e 90 giorni la performance della Ferrari e del settore di riferimento è stata 3,1% e 31%, 9,1% e 66,6%, rispettivamente. Non è che allungando l’orizzonte temporale le cose siano andate meglio, ma il titolo ha perso molta forza relativa.

Questa debolezza del titolo si ritrova nelle raccomandazioni degli analisti che esprimo un prezzo obiettivo medio in linea con le quotazioni attuali e un consenso medio Outperform. Anche utilizzando la valutazione basata sui multipli di mercato si ottengono risultati che indicano come le attuali quotazioni siano in linea con i multipli di mercato.

Se la Ferrari perde colpi non solo in pista, ma anche in Borsa: dove sono dirette le quotazioni secondo l’analisi grafica e previsionale?

Le azioni Ferrari (MIL:RACE) hanno chiuso la seduta del 8 settembre in ribasso dello 1,17%, a quota 160,95 euro rispetto alla seduta precedente.

Time frame giornaliero

È su questo terreno che si gioca la partita del titolo Ferrari. Dall’analisi su questo time frame, infatti, sarà possibile capire in anticipo cosa accadrà nel medio/lungo periodo.

Come si vede dal grafico, le quotazioni hanno raggiunto il I obiettivo di prezzo in area 165,291 euro a inizio agosto e da allora è iniziato un lento movimento laterale/ribassista che si è appoggiato sul supporto in area 159,733 euro. Una chiusura giornaliera sotto questo livello dovrebbe far scattare i primi campanelli di allarme, mentre una chiusura giornaliera sotto area 156,171 euro farebbe invertire al ribasso la tendenza in corso.

Viceversa, la decisa rottura in chiusura di giornata di area 165,293 euro proietterebbe le quotazioni verso gli obietti indicati in figura. Da notare che la massima estensione rialzista si trova in area 195 euro.

Time frame settimanale e mensile

La tendenza in corso su entrambi i time frame è rialzista e ha obiettivi molto ambiziosi. Ad esempio sul mensile la massima estensione del rialzo in corso si trova in area 368 euro.

I livelli sotto i quali la tendenza in corso invertirebbe al ribasso sono 149,9 euro e 145,472 euro sul settimanale e mensile, rispettivamente. Monitorarli con molta attenzione in chiusura di time frame.

