Un bel villino a meno di 55mila euro nella regione francese dove i parigini amano andare in vacanza

Una casa per le vacanze nella campagna francese? Sembra sia il sogno accarezzato da tanti parigini, stanchi e stressati dai ritmi frenetici della vita in una grande città. Il costo? Sorprendentemente basso.

Comprare una casa in Francia per le vacanze è un sogno realizzabile anche per noi italiani, una possibilità concreta a prezzi contenuti. Non a Parigi o in una grande città, dove gli immobili sono molto cari. Ma nella provincia francese, dove ci sono splendide case singole con giardino a prezzi molto abbordabili. Il mercato immobiliare in Francia, infatti, funziona un po’ come in Italia, dove i prezzi si abbassano se ci si allontana dalle grandi aree urbane. La provincia francese è sorprendentemente a buon mercato.

Dove i francesi amano andare in vacanza

Pare che i parigini abbiano una vera passione per la campagna. Secondo le indagini statistiche sullo stile di vita dei francesi risulta che più del 40% di loro lascerebbe tranquillamente la vita in città per trasferirsi in provincia. Magari in un bel villino a meno di 55mila euro. Pare infatti siano conquistati dai ritmi lenti, dal contatto con la natura, dalla bellezza del paesaggio, tra colline, prati, boschi e piccoli villaggi in cui la vita scorre tranquilla.

Alla vacanza in Costa Azzurra molti sembrano preferire quella nelle campagne della Normandia o della Bretagna, dove si può placidamente pescare nei fiumi o percorrerli scivolando sui kayak. Dove si può cavalcare o passeggiare nei boschi. E, cosa non trascurabile, dove si possono gustare piatti della tradizione realizzati con prodotti a chilometro zero.

Un bel villino a meno di 55mila euro, meno di un’auto di lusso

Chi condivide con i francesi l’amore per la campagna e vuole acquistare una villetta in mezzo al verde può approfittare delle splendide occasioni che si trovano nei siti di compravendita immobiliare che operano nella zona. Si tratta, in genere, di case tipiche della Francia nordoccidentale. Sono abitazioni con tetto spiovente e mansarde con travi a vista, hanno il caminetto e grandi finestre che si affacciano sul cortile. E intorno un bel giardino.

Prezzo? Facciamo qualche esempio. In Normandia, una delle zone più amate dai parigini, è in vendita sul portale immobiliare Propestar.it* una tipica casa in pietra a 54.990 euro. 109 mq di superficie a cui si aggiungono 800 mq di terreno circostante. L’immobile si trova a Caligny, un Comune francese che dista solo un’ora dal mare.

Vicino alla costa e a splendide città d’arte

Sempre a Caligny e sullo stesso sito si può acquistare un bel villino a meno di 55mila euro e anche di 45.000 euro. Si tratta di una casa in pietra di 43 mq, con garage, seminterrato e giardino. Può essere un buon punto di partenza per raggiungere le coste della Normandia o per visitare le splendide città d’arte della regione. Caen con le sue magnifiche chiese romaniche o Rouen con le famose costruzioni gotiche. A circa 200 km c’è Parigi. È in vendita a 44.500 euro.

Oppure si potrebbe optare per una villetta a schiera all’interno di un piccolo centro. Come quella proposta sul portale immobiliare Green-acres.fr*, che si trova a Domfront, nella Bassa Normandia. È una bella abitazione di 146 mq con 250 mq di giardino e una piccola dependance di 35 mq. Il tutto a 53.000 euro, incluse le spese di agenzia. In auto, in meno di un’ora si raggiunge la costa ad Avranches e in un’ora e mezza la splendida località di Saint Malo.

(n.d.r. Il sito ProiezionidiBorsa riporta gli annunci presenti nei siti immobiliari indicati a titolo gratuito e informativo. Per questo motivo, si rimanda loro per ulteriori informazioni e non si assume alcuna responsabilità che riguardi veridicità o contenuti degli annunci stessi.)