Un appartamento con giardino a 29.000 euro trattabili in una stupenda zona d’Italia. Sembra d’essere nel parco nazionale 

Ogni tanto spuntano delle occasioni da prendere al volo, soprattutto se il prezzo è accessibile e ci troviamo in una delle zone più caratteristiche d’Italia. Scopriamo allora questo appartamento che potrebbe fare al caso nostro.

Oggigiorno, se si volesse affittare una casa al mare o in montagna per l’estate, bisognerebbe pagare dei prezzi da capogiro. Soprattutto se ci troviamo in località molto ambite come la Costiera amalfitana, le Cinque Terre o la Riviera romagnola. Anche le case in montagna non sono da meno, così fra le località più note e affascinanti delle Alpi come le Dolomiti, la Val D’Aosta e in genere le valli alpine.

Una zona molto apprezzata del Centro Italia

C’è poi anche chi trova l’occasione e allora ad un prezzo conveniente, acquista l’appartamento che gli risolve il problema. In effetti l’appartamento di cui parliamo, si trova in una delle località più interessanti del Centro Italia. La provincia di Viterbo è infatti nota per la meravigliosa natura immersa nella magica Tuscia. Spostiamoci allora in provincia di Viterbo ed esattamente a Soriano nel Cimino, non molto distante dal lago di Vico. Una località adatta per vacanze sia d’inverno che d’estate.

Incontriamo qui un appartamento che potrebbe soddisfare una famiglia piccola, una coppia o un single. La caratteristica dell’immobile è di avere ad un prezzo accessibile e anche trattabile, un appartamento con giardino annesso pavimentato.

Soriano del Cimino è uno dei paesi della Tuscia, una magnifica zona del Lazio, ai piedi del Monte Cimino che possiede la più vasta zona di faggi del Centro Italia. Sembra quasi un parco nazionale con i suoi terreni coperti da querce, faggi e castagni, di cui ogni anno si preparano le sagre. Ci troviamo intorno ai 500 metri di altezza, e la temperatura si mantiene al di sotto dei 30 gradi in estate e, in inverno, a volte scende sotto lo zero.

Un appartamento con giardino a 29.000 euro trattabili da considerare

L’appartamento si trova a Via Giuseppe di Vittorio, 49 in una zona residenziale del paese, ed è proposto da Idealista. L’appartamento si sviluppa su due livelli per 60 m² commerciali, 50 m² calpestabili, 2 locali, 1 bagno, terrazzo. Ha un soggiorno con angolo cottura e camino al piano terra, mentre al piano primo troviamo una camera da letto, con affaccio su di un terrazzino, e bagno con vasca. Gode di un giardino privato di c. a. 50 mq, completamente pavimentato.

L’appartamento è in buono stato, orientamento sud, costruito nel 1980, riscaldamento autonomo con Gas naturale e classe energetica in corso.

Altri appartamenti da valutare

Sempre in questo splendido paesino caratteristico della campagna laziale, vi sono altre possibilità sempre sul sito Idealista. Abbiamo visto un appartamento con giardino a 29.000 euro trattabili, si tratta ora di appartamenti di varie metrature anche con mobilia. Alcuni però richiedono qualche lavoro di ristrutturazione. Il prezzo degli immobili si aggira intorno ai 30.000 euro.

Potrebbe essere un’occasione soprattutto per chi è i cerca di una sistemazione carina ed economica, ma anche per chi cerca una casa da tenere per le vacanze.

(*n.d.r. Le informazioni degli annunci immobiliari riprese dai siti menzionati vengono riportate a titolo gratuito. Non si risponde a nessun titolo per il contenuto delle stesse.)