La Valle dei Templi tra i migliori siti UNESCO del 2023: a pochi passi da noi

Goethe amava i giardini e i vigneti e la vista che nella bella stagione offriva l’altipiano lussureggiante verso il Tempio della Concordia. Qui viene conservata una parte della civiltà greca classica e per questo dal 1998 il sito è un patrimonio mondiale. Anche quest’anno uno dei più apprezzati e rinomati da turisti e appassionati di storia antica.

I resti dei templi dorici dedicati alle divinità elleniche fanno da sfondo alla natura meravigliosa di questa parte della Sicilia. 5688 reperti illustrano le vicende che hanno caratterizzato la storia dell’uomo fino alla fine dell’età greco-romana. Gli itinerari che arricchiscono il territorio di Agrigento sono battuti dai turisti durante tutto l’anno, ma quando arriva la bella stagione il flusso aumenta. Attirati dalle ambientazioni letterarie del Gattopardo e da quelle televisive del Commissario Montalbano è possibile apprezzare in una piccola vacanza il sapore della Sicilia di ieri e di oggi.

Alcuni bad & breakfast consigliati sono I segreti della Valle e Villa Eraclea, Villa La Lumia e il Doric Boutique Hotel. Sono ospitali, ricchi di offerte e infrastrutture, immersi nella natura e a pochi passi dai siti turistici. In alto troviamo i resti dei templi dorici, in basso la piana di San Gregorio con il fiume Akragas dove si trova il tempio dedicato al Dio della medicina, Asclepio. Numerosi artisti hanno descritto e creato odi per questi posti meravigliosi, da Ariosto a Goethe, da Dumas a Quasimodo e Pirandello.

Notizie utili

La Valle dei Templi tra i migliori siti UNESCO, è confermato. Il Parco Archeologico della Sicilia colleziona riconoscimenti e viene premiato dai turisti. I biglietti per entrare costano 10 euro, si arriva a 13.50 euro se vogliamo visitare anche il Museo Archeologico Regionale dedicato a Pietro Griffo. Se vogliamo visitare il Giardino della Kolymbethra insieme alla Valle dei Templi il biglietto costa 16 euro. Le visite devono avvenire in giornata. Gli ingressi sono gratuiti per i visitatori sotto i 18 anni e per i portatori di handicap.

Da non perdere i percorsi sotterranei. Il costo del biglietto è di 10 euro più il biglietto di ingresso al sito. Sono disponibili oltre alla visita guidata anche corsi didattici in italiano e inglese. Il punto d’incontro è il Tempio della Concordia dove sorge un bellissimo ulivo vicino a Icaro. Questo sito storico è un vero e proprio simbolo della regione Sicilia e il parco con i suoi 1.300 ettari è il più grande sito archeologico d’Europa e del Mediterraneo.

La Valle dei Templi tra i migliori siti UNESCO

Il Parco è aperto tutti i giorni dalle 8 alle 19, in estate sono previste grandi novità. La più importante a oggi è la riapertura della Villa Romana Durrueli di Agrigento. L’ingresso per le visite sarà gratuito e sarà possibile vedere mosaici e terme alla foce del fiume Cottone a pochi metri dalla Scala dei Turchi. La riapertura di questo sito completa il percorso studiato appositamente per valorizzare il territorio ricco di perle rare che non possono essere visitate da nessun’altra parte.

Se arriviamo fino a Palermo è possibile in auto percorrere la SS 121 e poi la SS 189 e in 2 ore siamo arrivati al sito. Da Enna si percorre la SS 640 e si arriva in 1 ora di auto. Anche da Caltanissetta la strada è sempre la stessa ma il tragitto è più breve e si arriva in auto in meno di 50 minuti. Le vacanze nelle isole italiane offrono sempre grandi soluzioni. È perfetto trascorrere la mattinata a visitare i siti archeologici e riposare in spiaggia nel pomeriggio. Vicino alla Valle dei Templi si trova Porto Empedocle che si affaccia sul mare ed è circondato da una natura strepitosa. Il mare di Agrigento è uno dei più belli d’Italia e tutta la provincia è ricca di bellezze, di storia e di cultura. Impossibile non rimanere senza parole in questi posti che sono famosi e rinomati in tutto il Mondo.