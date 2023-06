2 Parchi Nazionali da visitare in estate per una vacanza diversa dalle altre

Il caldo avanza e le vacanze si avvicinano. Anche se forse non si avranno molti giorni a disposizione c’è un posto che può soddisfare tutti. Si tratta di 2 parchi nazionali che ci offrono una visita immersiva in un verde unico al Mondo.

Nel periodo estivo si è sempre in dubbio se preferire le zone di mare oppure quelle di montagna. Ambedue offrono i loro vantaggi e a volte la scelta è solo questione di gusto. Tuttavia è anche vero che qualche volta cambiare fa bene soprattutto se si è abituati ad andare sempre nella stessa zona.

Vantaggi del mare e della montagna

Il mare ha il vantaggio di poter regalare delle invidiabili abbronzature, facendo attenzione ai raggi ultravioletti. È anche vero però che le zone di mare sono più ricche di zanzare, che mostrano il loro pungiglione al tramonto del sole. L’acqua di mare inoltre rigenera il corpo perché è ricca di oligoelementi. Bisogna sempre scegliere però le zone giuste quelle in cui non è presente inquinamento.

La montagna dal canto suo offre dei panorami mozzafiato, passeggiate su sentieri che ci portano a contatto con il profumo di fiori e piante. Sia che amiamo passeggiare tranquillamente in piano, sia che amiamo salire su per i pendii, la montagna ci offre tutto questo. Inoltre la sera è impareggiabile la vista delle stelle e ci accompagna sempre un’aria fine e respirabile.

2 Parchi Nazionali da visitare in estate per una vacanza bellissima

A parte le classiche zone di montagna e di mare molto rinomate in Italia, possiamo prendere anche il gusto di visitare qualche parco nazionale. Se ne trovano sparsi dal nord al Sud Italia come il parco nazionale dello Stelvio, quello del Cilento e Vallo di Diano, il parco nazionale del Gran Paradiso e quello delle Dolomiti bellunesi. Visitare un parco è sempre fare una vacanza diversa dalle altre.

Il parco nazionale dello Stelvio si trova in Trentino Alto Adige ai confini con la Lombardia. Si tratta di un vero parco di montagna e la gran parte del suo territorio supera i 2.000 metri. È attraversato da tanti torrenti e in estate gli alberi sono ricchi di fogliame dal colore verde intenso. Gli aghetti dei pini e degli abeti emanano per l’aria il loro profumo. I laghetti non mancano e sul fondo si possono ammirare le montagne innevate. È possibile avvistare nel cielo l’aquila reale e incontrare anche cervi, stambecchi, camosci e caprioli che trovano nel parco l’ambiente adatto per rifugiarsi. Il parco si può visitare grazie ai suoi 1.500 km di sentieri che lo attraversano. Un ambiente affascinante che ci porta a diretto contatto con la flora e la fauna d’alta montagna.

Cilento e Vallo del Diano e Alburni

Fra i 2 Parchi Nazionali da visitare in estate sorge in provincia di Salerno il Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano, che dal 1991 è entrato a far parte del Patrimonio dell’Umanità dell’UNESCO. Si tratta di una riserva che comprende una vasta zona tra mare e montagne così da soddisfare sia chi ama il mare sia chi preferisce le zone collinari. All’interno del parco sono presenti ben 1800 specie vegetali diverse e con una grande varietà di uccelli. Una delle pratiche più diffuse nel parco è proprio il birdwatching.

Il parco ha la caratteristica di affacciare sul mare facendo proprie delle spiagge stupende e dall’acqua cristallina. Inoltre il Cilento è celebre per il gran numero di persone che raggiungono età venerabili, derivante da uno stile di vita semplice e da prodotti genuini. Accanto sorge Paestum con i suoi antichi templi greci. Un parco da tener presente se ci si reca in Campania per una vacanza.