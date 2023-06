FinecoBank e Illimity Bank continuano a perdere terreno: dove potrebbe fermarsi il loro ribasso?

Fino a ora FinecoBank e Illimity Bank ricorderanno questa prima metà del 2023 per la pessima performance registrata. Sono queste due azioni, infatti, che con una performance del -20% e del 7,5%, rispettivamente, chiudono la classifica dei migliori titoli bancari da inizio anno. In questo momento, però, le similitudini tra FinecoBank e Illimity Bank finiscono qui. Come vedremo nelle prossime sezioni, infatti, l’impostazione dei due titoli azioni è molto diversa e potrebbe portare a sviluppi molto diversi nel corso delle prossime settimane.

Per le azioni FinecoBank prossima settimana potrebbe avere un ruolo decisivo per capire il futuro delle quotazioni: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo FinecoBank (MIL:FBK) ha chiuso la seduta del 9 giugno a quota 12,50 €, in ribasso dello 0,79% rispetto alla seduta del giorno precedente.

Dopo due settimane consecutive al rialzo, un pattern che non si vedeva da inizio 2023, le quotazioni hanno chiuso al ribasso sotto il supporto in area 12,524 €. Questo break potrebbe avere implicazioni ribassiste se non immediatamente recuperato. Come si vede dal grafico, infatti, le quotazioni potrebbero continuare a scendere verso il punto di inversione in area 9,441 €. La mancata tenuta di questo livello, poi, potrebbe ulteriormente spingere al ribasso il titolo.

I rialzisti, invece, potrebbero rafforzarsi nel caso di chiusure settimanali superiori a 12,925 €. In questo caso potrebbe rafforzarsi lo scenario che potrebbe portare al superamento dei massimi storici in area 16,4 €.

Nonostante la brusca battuta di arresto, le azioni Illimity Bank potrebbero presto accelerare al rialzo: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Illimity Bank (MIL:ILTY) ha chiuso la seduta del 9 giugno in ribasso del 3,42% rispetto alla seduta precedente a quota 6,50 €.

Dopo alcune settimane nel corso delle quali le quotazioni sono rimaste compresse all’interno del trading range 6,158 € – 6,446 €, il titolo Illimity Bank ha rotto gli indugi ed è scattato al rialzo. L’aspetto interessante è che, nonostante il forte ribasso nell’ultima seduta della settimana, la chiusura è stata superiore a 6,446 €. In questo modo rimane valido lo scenario rialzista mostrato in figura. Per una definitiva consacrazione del rialzo, però, potrebbe essere molto importante una chiusura settimanale superiore a 6,914 €.

I ribassisti, invece, potrebbero prendere il sopravvento nel caso di una chiusura settimanale inferiore a 6,158 €.

