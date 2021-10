Soprattutto negli ultimi giorni abbiamo tutti avuto modo di vedere come le condizioni meteo siano cambiate molto rispetto a qualche settimana fa. Difatti non solo le temperature si sono abbassate, ma anche il vento ha cominciato a farsi sentire con una frequenza di gran lunga maggiore. Per questa ragione la maggior parte delle persone ha già tirato fuori dagli armadi cappotti, copricapi e, in alcuni casi, anche sciarpe. Di modo da non farsi trovare impreparati e non rischiare fastidiosi malanni di stagione a causa del freddo.

Sempre alla moda

Con la stagione che cambia ovviamente anche le tendenze legate alla moda si modificano e si aggiornano. Se fino a pochi mesi fa, infatti, parlavamo della scarpa estiva più trendy dell’anno o del pantalone più adatto per un outfit da sera, a oggi gli interessi di molti si spostano più su copricapi e cappotti. In particolare, il desiderio condiviso è quello di trovare un cappotto elegante e alla moda, ma che al tempo stesso possa effettivamente riparare dal freddo.

Ultime occasioni per trovare questo cappotto lungo, elegantissimo e protagonista indiscusso del prossimo inverno

Come possiamo immaginare anche quest’anno sono state tantissime le proposte e le idee relative ai cappotti presentate sulle passerelle di tutto il mondo. Di conseguenza oggi vogliamo soffermarci su alcuni particolari comuni che abbiamo avuto modo di notare tra tutte queste proposte. Vediamo di quali si tratta. Partiamo innanzitutto dalla lunghezza. Quest’anno il cappotto invernale sarà preferito molto lungo, addirittura fino a superare le ginocchia. Quasi, dunque, all’altezza delle caviglie. Il classico torna poi di moda e, quindi, si opterà per un taglio dritto e che veste alla perfezione chi lo indossa.

Con tasche a scomparsa e di un colore molto semplice ed elegante, come ad esempio un marrone castagna.

Come possiamo vedere, dunque, quest’inverno il cappotto di tendenza sarà un soprabito molto semplice, ma comunque estremamente elegante. Dai colori classici e dal taglio dritto. Di modo da poterlo abbinare senza problemi, ad esempio, a stivali o accessori statement. Come sappiamo in tantissimi iniziano ad acquistare il proprio cappotto preferito già a partire dall’inizio di settembre. Per questa ragione, arrivati ormai quasi alla metà del mese di ottobre, siamo giusto in tempo per poter ancora trovare il soprabito che fa per noi. Non perdiamo altro tempo dunque. In quanto sono queste le ultime occasioni per trovare questo cappotto lungo, elegantissimo e protagonista indiscusso del prossimo inverno.