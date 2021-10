L’aperitivo è una bevanda alcolica o analcolica che solitamente si beve accompagnato da alcuni stuzzichini. In Italia l’aperitivo è un’occasione di relax che ci si concede a fine giornata, prima di rientrare a casa. Esistono diverse bevande tra cui scegliere per l’aperitivo, diverse per gusto e gradazione. Tra questi, uno dei cocktail per l’aperitivo più amati è il Negroni sbagliato, un aperitivo alcolico nato per sbaglio a Milano.

Il Negroni sbagliato nacque negli anni Sessanta e da allora ha avuto un successo enorme, per cui vediamo come si prepara.

È questo l’aperitivo esclusivo e originale che sta spopolando e che piace a tutti

Il Negroni è un cocktail italiano famosissimo in tutto il Mondo e dal gusto impareggiabile. Nacque a Firenze, negli anni Venti e da allora si è diffuso moltissimo. Il Negroni sbagliato è nato, come suggerisce il nome, da un tentativo sbagliato di preparare un Negroni.

Rispetto alla ricetta originale, nel Negroni sbagliato la gradazione alcolica che si raggiunge è minore. Si passa, infatti, dai circa 19 gradi o anche più del Negroni ai circa 12-13 gradi del Negroni sbagliato. Questo dipende dal fatto che il gin presente nella ricetta originale è sostituito con lo spumante. Questo cambiamento conferisce al Negroni sbagliato un gusto meno complesso, ma sicuramente più vivace e leggero.

Continuando a leggere, vedremo come si prepara.

Ricetta del Negroni sbagliato

Per tutti coloro che amano il gusto del Negroni, ma che lo ritengono un po' troppo pesante e forte, si consiglia di provare il Negroni sbagliato. Ecco come si prepara.

Ingredienti

a) 3 cL spumante;

b) 3 cL bitter;

c) 3 cL Vermut rosso;

d) ghiaccio;

e) mezza fetta di arancia.

Preparazione

Prendiamo un bicchiere, possibilmente un old fashioned, mettiamoci del ghiaccio dentro e aggiungiamo il bitter.

Poi, uniamo il vermut e infine lo spumante. L’importante nella ricetta è di mettere sempre questi tre ingredienti in proporzioni uguali, ovvero 1/3 di spumante, 1/3 di vermut e 1/3 di bitter.

A questo punto, mescoliamo, aggiungiamo mezza fetta d’arancia e il Negroni sbagliato è pronto per essere servito.

Il Negroni sbagliato è ottimo servito con degli stuzzichini dal sapore forte e si abbina bene a pesce o tacos. Perciò, è l’aperitivo ideale per un’occasione speciale in cui far colpo su amici e parenti, o per festeggiare un lieto evento.

