Ultima chiamata per questa mostra già prorogata e che ha fatto il boom di visitatori in un borgo d’eccezione

Siamo agli sgoccioli per una mostra che ha fatto letteralmente il pieno negli ultimi mesi e che il 14 novembre chiuderà i battenti. Era partita con poco scalpore, ma l’eccezionalità del personaggio cui è dedicata e la splendida cornice del borgo hanno fatto il resto. Unita forse alla voglia di esotismo e di nuovo mondo che per curiosità innata è irresistibile per molti di noi.

E pensare che questo splendido borgo è famoso per tutt’altro tipo di correnti artistiche. Infatti, tra le mura cittadine è nato qualche secolo fa il maestro del Rinascimento, Piero della Francesca. E per qualcuno l’accostamento sarà stato addirittura indecente. A dimostrazione che il mondo della cultura è un dialogo continuo e per nulla scontato. Ecco forse una ragione in più per sfruttare gli ultimi giorni a disposizione per conoscere quest’artista rivoluzionaria del novecento.

Sono rimasti pochi giorni per assistere all’eccezionale mostra su Frida Kahlo tenuta nel grazioso borgo di Sansepolcro, proprio sul confine tra Toscana ed Umbria. Il nome della mostra è “Frida Kahlo, una vita per immagini”. Si tratta di un’emozionante carrellata di scatti, molti dei quali originali, che ritraggono la vita di quella che è considerata come una vera e propria icona del Novecento. Le foto sono quelle scattate sia dal padre Guillermo, che da alcuni dei più famosi fotografi dell’epoca, quali Leo Matiz e Imogen Cunningham.

La vita di Frida infatti è stata una vera e propria avventura, colma di dolori, rinascite, ideali e passioni ardenti e laceranti. Quello scorcio di storia in Messico, tra promesse di rivoluzioni comuniste e grandi ingiustizie, fu vissuta con grande coraggio da Frida. Si trovò a contatto con intellettuali, pensatori, avventurieri, riuscendo a far emergere la propria femminilità. Come se non bastasse, dovette affrontare le terribili conseguenze di una malattia molto grave, finendo poi per morire ancora giovane. Dall’intuizione della sua vita come narrativa artistica essa stessa, nasce questa trascinante narrazione fotografica.

Un’ottima scusa per un weekend fuori porta

L’esposizione si tiene presso il Museo Civico Sansepolcro, ed è disponibile fino a domenica 14 novembre. Ultima chiamata per questa mostra già prorogata e che ha fatto il boom di visitatori in un borgo d’eccezione. Per chi volesse approfondire il personaggio storico ed artistico, vorremmo anche ricordare l’esistenza di un film del 2002 chiamo “Frida” ed interpretato da Salma Hayek. Per chi invece fosse alla ricerca di alcuni film da Oscar disponibili gratuitamente in questo periodo, ecco qualche dritta.