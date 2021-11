Sembra incredibile, ma alcuni titoli imperdibili sono disponibili gratuitamente ed in qualsiasi momento su Internet. Non si tratta di alcun atto illegale, ovviamente, ma semplicemente dell’utilizzo di un servizio cui tutti abbiamo accesso. E di cui, nello specifico, abbiamo già parlato in passato. Forse in pochi lo sanno infatti. Ma la programmazione Rai è disponibile in qualsiasi momento anche su Pc tramite il servizio di RaiPlay. Qui, possiamo rivedere gratuitamente tutto il meglio della programmazione. E, se siamo fortunati, anche titoli di film da Oscar. Ma non c’è tempo da perdere, perché la programmazione viene aggiornata spesso. Vediamo dunque 3 vincitori Oscar più 2 bonus tra quelli che forse avrebbero dovuto ricevere l’ambita statuetta. C’è molto orgoglio italiano in lista.

3 super titoli da Oscar da guardare subito e gratis su Pc e comodamente dal divano di casa

Iniziamo con il più titolato: La La land. Con 6 statuette vinte, tra le quali miglior Scenografia, Regia e Attrice, si è imposto nel 2016 conquistando la critica e il pubblico. Parla della storia d’amore tra un musicista jazz e una aspirante attrice. Il tutto nella cornice di Los Angeles, ispirandosi alle atmosfere sognanti dei film musicali degli anni ’50.

Passiamo poi a Nuovo Cinema Paradiso, il commovente film di Giuseppe Tornatore, nonché vincitore del Premio Oscar per il miglior Film Straniero nel 1990. Da vedere assolutamente anche per i tanti che già lo conoscessero. Per capire meglio l’Italia, pensare alla nostra storia e guardare con gli occhi sognanti di un bambino la magia del cinema.

The Wolf of Wall Street è il primo bonus. Tutt’altro genere e stile rispetto ai primi due film proposti. Una bomba di spacconaggine e ostentazione, per chi lo guarda con occhi inquisitori e moraleggianti. Il ritratto acuto, ma divertente, di una parte di mondo finanziario americano, per chi sarà curioso di dargli una chance. Una fenomenale interpretazione di Leonardo DiCaprio e di Matthew McConaughey che è valsa 5 nomination per l’Oscar, anche se nessuna proclamazione.

Un grande titolo italiano

La Ciociara. Un film del grande Vittorio De Sica e che ha lanciato Sophia Loren nell’Olimpo delle divinità del Cinema, con l’assegnazione del Premio Oscar come migliore attrice protagonista. Il film è un crudo ritratto realista riguardante gli ultimi anni della Seconda Guerra Mondiale. Le truppe Alleate risalgono il paese. Alcuni reparti, però, si rendono responsabili di violenze e barbarità sulla popolazione civile. Nel frattempo, una madre e la propria figlia cercano un modo per andare avanti. La vita, la morte, l’amore ed il coraggio si fondono in un ritratto crudo ma potente.

Ecco i 3 super titoli da Oscar da guardare subito e gratis su Pc e comodamente dal divano di casa. Ora però un ultimo titolo italianissimo. E che avrebbe certamente potuto e dovuto vincere un riconoscimento tanto importante. Ma che è diventato comunque un cult in tutto il Mondo nel giro di pochi anni. Per un pugno di dollari, oltre ad essere il terzo film italiano più visto della storia, è un cult del genere Spaghetti Western. Il duo Sergio Leone ed Ennio Morricone, il particolare taglio delle riprese, il ruolo di un giovanissimo Clint Eastwood; ed ancora i dialoghi epici e le ambientazioni del deserto andaluso. Ci sono decine di motivi per guardare questo capolavoro della storia del cinema, e praticamente nessuno per dimenticarlo. “Quando un uomo con la pistola incontra un uomo col fucile, quello con la pistola è un uomo morto”.

Per chi invece volesse dare una occhiata su piattaforme quali Netflix, ecco un meraviglioso film disponibile oggi.