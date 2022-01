A febbraio diversi segni zodiacali potranno dare un taglio netto con gli inconvenienti del passato, anche quello più recente. Meno male, perché se anche la fortuna gira, sembrava proprio essersi dimenticata di loro. Però, finalmente arrivano ricche ricompense in amore e sul lavoro per questi segni perseguitati dalla sfortuna. Ci saranno dei cambiamenti, ma con tenacia e fiducia in sé stessi, raggiungeranno importanti traguardi.

Un periodo di crescita a tutto tondo

Febbraio si rivela un periodo di apertura e crescita per due segni dello zodiaco. Questo li porterà a creare dei nuovi contatti, sia sul lavoro che nel proprio tempo libero. Anche per questo si presenteranno nuove opportunità professionali che aspettavano da tempo. Uno di questi segni è l’Ariete, che potrebbe cambiare lavoro per raggiungere l’indipendenza che tanto desidera. In ogni caso, il successo è assicurato, anche se si dovrà ricordare di dedicare del tempo a sé stesso. In amore tutto procede serenamente e la salute è alle stelle.

Il Toro, altro segno fortunato a febbraio, potrà incassare grandi guadagni sul lavoro, forse perché qualcuno si è accorto del vostro valore. Ciò potrebbe voler dire un aumento di stipendio o nuove opportunità di carriera. Attenzione però alla fame da stress!

L’amore va a gonfie vele e il lavoro da grandi soddisfazioni

Il Cancro potrebbe aver attraversato un periodo di secca nella sua relazione, ma a febbraio, con un po’ di creatività, le cose andranno a gonfie vele. Questo segno si sentirà seducente e malizioso, tanto che i single attireranno le attenzioni di più spasimanti. Anche il lavoro gli riserva solo successi, con grandi ricompense economiche. Attenzione, però, alla stanchezza mentale e fisica e meglio procedere con cautela negli investimenti.

Per lo Scorpione, invece, febbraio sarà il mese del grande passo con il proprio partner. Potrebbe trattarsi della prima casa, nozze o figli. In ogni caso, questo è solo il culmine di un periodo roseo in cui lo Scorpione si sente innamorato e felice. La fortuna gli sorride anche sul lavoro, dove i colleghi guarderanno a lui per ispirazione e avrà la possibilità di cominciare nuovi progetti. Certo, le cose potrebbero cambiare e questo richiederà più energia e causerà dello stress. Qualche passeggiata con il proprio partner potrebbe aiutarlo a distendersi.

Altro segno per cui febbraio rappresenterà una svolta è quello dei Pesci. Finalmente, si potrà godere una grande tranquillità. Con il proprio partner le cose migliorano e i single incontreranno una persona che potrebbe rivelarsi adatta a loro. Sul lavoro le cose cambieranno, anche in positivo, con l’arrivo di possibili riconoscimenti anche economici. Per questo, sarà necessario mantenere la mente fredda e cogliere ogni opportunità. In questo modo, i soldi si sprecano e i Pesci potrebbero anche concedersi qualche sfizio in più.

Se non siamo fra questi segni, non disperiamo. Secondo l’oroscopo maya, nel 2022 una valanga di soldi e fortuna travolgerà questi 2 segni delle 13 lune.