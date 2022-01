Inutile negare che anche gli amanti più appassionati delle verdure, ogni tanto, facciano una smorfia pensando al solito piatto povero che li aspetta per cena.

Del resto, però, come recita anche un noto proverbio, un po’ bisogna soffrire se si vuole apparire belli o, in questo caso, magri.

Le abbuffate delle feste ci hanno probabilmente lasciato in eredità qualche chilo in più, distribuito tra pancetta e fianchi.

Meglio, dunque, correre ai ripari, ma non solo per una questione estetica: dopo avere fatto il pieno di grassi, il rischio colesterolo è in agguato.

Per aiutarci a scongiurare problemi di questo tipo, ecco venire in nostro soccorso un trionfo di ortaggi invernali, dalle proprietà benefiche e depurative.

Ci sono i finocchi, vitaminici e diuretici, ma anche i broccoli, che aiutano a combattere le infezioni e favoriscono il buon funzionamento del metabolismo.

Anche gli spinaci condividono con i colleghi color verde le medesime proprietà e in più contengono una buona dose di omega 3.

Se l’organismo ringrazia per le quantità di benefici ricevuti, è pur vero che anche il gusto cerca soddisfazione.

Pertanto, ecco come cucinare gli spinaci freschi o surgelati per una ricetta con poche calorie e amica del colesterolo, oltre che velocissima.

Millefoglie di merluzzo e spinaci

Detta così, suona come una preparazione complicata e laboriosa, ma, in realtà, occorrono semplicemente 15 minuti di preparazione.

Inoltre, se il connubio di questi due alimenti non pare eccessivamente originale, il tocco di classe è dato dal mandarino, fresco e vivace.

Le dosi per due persone prevedono:

4 cuori di filetto di merluzzo;

500 g di spinaci;

aglio;

mandarino;

olio aromatizzato al mandarino;

pangrattato;

olio, sale e pepe q.b.

Ecco come cucinare gli spinaci freschi o surgelati per una ricetta con poche calorie e amica del colesterolo

Dopo aver scongelato i cuori di merluzzo, disponiamoli in una pirofila foderata di carta da forno, arricchendoli con pangrattato e spezie per farli gratinare.

Condiamo, poi, con un filo d’olio e inforniamo a 180° C per circa 30 minuti o comunque fino a che non saranno belli dorati.

Dedichiamoci, quindi, alla preparazione degli spinaci, che, se freschi, andranno prima di tutto puliti da eventuali foglie appassite e lavati sotto acqua corrente.

Nel caso in cui invece si trattasse di spinaci surgelati, basterà ammorbidirli per qualche minuto in acqua bollente.

Passiamoli poi in padella fino con olio e aglio, aggiustando di sale.

Una volta pronti, stendiamoli sul piatto come base su cui appoggiare il merluzzo sfornato.

Per arricchire il condimento, possiamo condire con un filo d’olio aromatizzato al mandarino e guarnire con poca buccia.