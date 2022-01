In tutte le cucine d’Italia troviamo la parte in cui ci sono le cipolle e l’aglio. Quando compriamo questi ingredienti, raramente li compriamo all’unità. Sono spesso messi in sacchetti aperti in cui ci sono almeno cinque cipolle e numerosi capi d’aglio.

Non possiamo usarli certamente tutti insieme in un’unica preparazione e la conseguenza diretta è di lasciarli ad aspettare da qualche parte.

In questo modo, però, rischiamo di farli andare a male o comunque di farli perdere il loro aroma. Infatti, non in frigo e neanche in credenza, ma così si conservano cipolla e aglio per farli durare a lungo.

Il segreto per una migliore conservazione

Che sia di qualunque tipo, ovvero bianca o rossa o dorata, per mantenere la cipolla in ottime condizioni non serve molto. Innanzitutto, dobbiamo evitare un grande rischio: la cipolla, se conservata male, diventa molle o peggio ancora si ammuffisce. Di conseguenza dobbiamo scegliere un posto molto secco della casa. Ecco, non necessariamente dobbiamo lasciarla in cucina: con tutti i fumi i vapori che si creano si rischia di avere un ambiente troppo umido per la cipolla.

Dunque, prendiamo un bel cesto di vimini e copriamo il fondo con un foglio di giornale. In questa maniera riusciremo ad assorbire l’umidità in eccesso. Se abbiamo una veranda o una cantina, abbiamo trovato la soluzione ideale.

In alternativa, possiamo prendere un sacchetto di carta e bucherellarlo su tutta la superficie. Il sacchetto del pane è ideale per questo lavoro, proprio perché creato appositamente per far scudo contro l’umidità.

Per quanto riguarda l’aglio, invece, dobbiamo ricordarci di una regola d’oro. Questo alimento si conserva alla perfezione alla temperatura di dieci gradi. Dunque, metterlo in frigo è un errore, dato che sappiamo bene che le temperature interne sono inferiori. Anche in questo caso dobbiamo ricordarci di trovare un luogo fresco e asciutto.

Possibilmente, poi, dobbiamo evitare anche il contatto diretto con la luce del sole, perché altrimenti rischia di germogliare abbastanza facilmente.

La cantina è il luogo ideale per eccellenza per l’aglio. Infatti, se per le cipolle la cantina è un luogo molto buono per l’aglio è quasi fondamentale.

Avere una temperatura costante e relativamente bassa è davvero la soluzione ideale. Se, però, non abbiamo proprio la possibilità di usare una cantina, ricordiamoci di conservare l’aglio chiuso in una scatola e coprirlo con un foglio di carta bucherellato.

