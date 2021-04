Chi ha intenzione di comprare casa deve approfittare immediatamente del mercato attuale dei mutui. Infatti le dinamiche dei prestiti bancari entro la fine dell’estate potrebbero cambiare. Dunque suona l’ultima chiamata per i mutui a tasso fisso a prezzi a portata di mano. Da inizio anno il tasso medio sulle nuove operazioni di acquisto è in incremento e l’attuale situazione economica lascia intravedere ulteriori aumenti all’orizzonte.

Il mutuo a tasso fisso conviene

Perciò chi vuole acquistare casa deve muoversi e valutare le varie offerte di mutui a tasso fisso presenti sul mercato. Infatti c’è il serio rischio che dopo l’estate il tasso fisso non convenga più come ora e perciò gli analisti non escludono un cambio di vento.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Dunque non bisogna lasciarsi sfuggire l’occasione di accendere un mutuo a tasso fisso a prezzi molti vicini al minimo storico. Nonostante le condizioni ideale per fare un mutuo, il 2021 è iniziato con il freno a mano tirato.

Ora tutti vogliono una casa più grande

Prima del Covid l’orientamento delle famiglie era di possedere una casa piccola. Ora, invece, si cerca una casa più grande perché smart-working e maggiore permanenza tra le mura domestiche richiede maggiori spazi. Infatti chi ha intenzione di comprare casa preferisce un appartamento di 120 metri quadrati. Questa tendenza mette in evidenza un altro aspetto: la casa non viene più acquistata come investimento ma per viverla a 360° gradi.

La strategia migliore

La fiducia dei consumatori incide tantissimo sulla dinamica del mercato dei mutui. L’acquisto di un’abitazione riveste una decisione importante. Le persone compiono il grande passo solo quando non va ad intaccare la sostenibilità finanziaria della famiglia. Infatti il solo pensiero di non riuscire a ripagare regolarmente le rate del finanziamento costringe a fare dietro front.

Dunque per spingere il mercato dei mutui ci vuole un recupero radicale del quadro economico complessivo in modo da portare maggiore fiducia nel futuro. Chi vuole azzardare deve sapere che questo è il momento adatto per ottenere il meglio. Perciò suona l’ ultima chiamata per i mutui a tasso fisso a prezzi a portata di mano.