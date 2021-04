Oggi si parla molto di come rallentare l’invecchiamento e vivere bene senza malanni e con una certa dose di felicità. Molti non lo sanno, ma le piante hanno anche qualche particolare potere. Ecco perché chi ha in casa la pianta dalle 1000 forme non invecchierà più e troverà la strada della salute e della felicità.

Una visione unitaria

Oggi in Occidente si stanno riscoprendo i principi dell’antica medicina orientale. Questa vede l’uomo come una parte del grande universo. Anche le piante giocano un ruolo in questo universo completamente connesso. Ognuna di esse ha un compito ben preciso. Secondo queste antiche tradizioni esiste una pianta che può aiutare l’uomo a vivere bene e a lungo.

Il Bambù della fortuna

Il bambù è da sempre considerato una pianta molto speciale. Mentre le altre piante affondano le proprie radici nella terra, il bambù cresce dove c’è acqua. L’acqua in tutte le culture è considerata la fonte della vita come dice anche la scienza. La vita nasce dall’acqua e senza di essa non vi è possibilità di sviluppo. Proprio per questo il bambù diventa segno di vita e di fortuna.

Procuriamoci il Bambù della fortuna il cui nome scientifico è Dracena sanderiana. Si tratta di piccole canne raccolte insieme a fascio che crescono e s’intrecciano fra loro.

La Dracena sanderiana è una pianta che con il suo verde particolare rasserena gli animi e dona tranquillità. È considerata la strada della felicità, perché elimina le tensioni e stabilizza gli animi. Può crescere in terriccio sempre umido, come anche in acqua.

Tenuta in casa crea delle bellissime sculture poiché i vari tronchetti iniziano ad intrecciarsi fra di loro dando vita a mille forme e ogni volta originali e irripetibili. La tradizione orientale vuole che fra tutte queste ce n’è una che porta fortuna e giovinezza.

Come altre piante riesce ad assorbire i campi magnetici ed è utile averne una accanto al computer o alla TV.

Regaliamoci dei momenti di tranquillità e lunga vita con questa pianta dalle mille forme.