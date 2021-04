Piazza Affari è giunta ad un punto di verifica. Il ritracciamento degli ultimi giorni verrà smaltito fin da oggi oppure si continuerà al ribasso anche verso i 21.500? Entro poche ore avremo una prima attendibile risposta in merito e poi domani molto probabilmente un quadro ancora più attendibile. Oggi il nostro Ufficio Studi pone la sua attenzione su un titolo del settore elettrodomestici, Indel B spa che capitalizza in Borsa 145,5 milioni di euro con sede a Sant’Agata Feltria e che produce e distribuisce frigoriferi mobili in tutto il Mondo.

Perchè da oggi inseriamo la società nella nostra lista delle raccomandazioni? Perchè attendiamo sorprese al rialzo per il titolo Indel B sia per quanto riguarda gli utili che i grafici.

Procediamo per gradi.

Il titolo (MIL:INDB) ha chiuso la seduta del 9 aprile a quota 25,4 in ribasso dello 0,39% rispetto alla seduta precedente. Da inizio anno ha segnato il minimo a 22,3 ed il massimo a 26,80.

Analisi sommaria di bilancio

Si prevede che gli utili cresceranno del 25,07% all’anno.

Le raccomandazioni degli altri analisti (3 giudizi) stimano un fair value a 28,50. I nostri calcoli invece portano ad un prezzo obiettivo 17,45, con una sopravvalutazione rispetto ai prezzi correnti. Nonostante questo nostro giudizio, evidenziamo che il rapporto PE (14,6x) è inferiore al mercato italiano (20,1x).Per questo motivo, riteniamo che la società possa fare bene da ora in poi e che gli utili possano migliorare.

La nostra strategia di investimento

Comprare il titolo con stop loss di lungo temine a 23,99 e mantenere. Primo supporto a 24,69. Obiettivo primo da raggiungere per/entro 1/3 mesi in area 28,10 e poi 30,50.

Il nostro giudizio in attesa di essere ancora rivisto al rialzo e in miglioramento è Buy Long term.

Come al solito si procederà per step.