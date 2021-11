Italo Treno offre ancora una volta sconti imperdibili su tutte le tratte. -30% di sconto in classe Smart e Prima se approfittiamo della nuovissima occasione entro le ore 19 del giorno 8 novembre. La promozione scatta sui viaggi a partire dal 16 Novembre, compreso Natale. Basta inserire il codice sconto specifico per visualizzare tutte le offerte disponibili.

Un esempio

Questa promozione di Italo Treno permette di viaggiare su tutte le tratte a prezzi contenuti. È possibile trovare il biglietto per andare da Napoli a Roma, ad esempio, per 8.90 euro, quando in Economy lo stesso costerebbe 26.90 euro. E ancora, Napoli-Milano a partire da 26.40 euro in classe Smart, Roma-Milano per 24.90 euro e Roma-Bologna da 14.90 euro.

Info su promozione e tariffe

C’è tempo fino a lunedì per approfittare dei super sconti di Italo Treno con questo codice sconto. Tuttavia, la scadenza potrebbe non essere l’unico ostacolo. Sono 250.000 i posti disponibili previsti dall’offerta, senza contare che la promozione su una specifica tratta vale fino a esaurimento posti. Dunque, anche la tempestività nella prenotazione potrebbe fare la differenza. Le tariffe scontate dedicate sono Low Cost e eXtra, entrambe attive su classe Smart e Prima, che prevedono alcune limitazioni in termini di flessibilità. La eXtra non permette né modifica del biglietto né rimborso, mentre la Low Cost concede la possibilità di modificare con una integrazione del 50%.

Ecco come fare

Il codice sconto in questione è “FREDDO”, da poter inserire ed utilizzare sin da subito sulla piattaforma di Italo Treno. Per visualizzare tutte le offerte disponibili, andiamo sulla pagina principale. Inseriamo la stazione di partenza e quella di destinazione, un giorno per l’andata, a partire dal 16 novembre, ed uno per il ritorno. Completiamo con tipo e numero di passeggeri e clicchiamo su “Hai un codice promo?”. A questo punto, inseriamo il codice proposto e clicchiamo sul tasto Cerca. Così facendo, visualizzeremo tutte le offerte relative ai giorni selezionati e le date vicine con il prezzo più basso.

Nel caso in cui non riuscissimo ad accedere in tempo all’offerta, potremo approfittare delle promozioni ancora presenti. Un esempio è la tariffa Giovani, che permette di risparmiare fino a -50% sulla tariffa Flex in ambiente Smart.

Approfondimento

