Sempre più donne optano per un look naturale e per asciare crescere i capelli bianchi. Per fortuna la società è cambiata e le persone sono più libere di scegliere il modo in cui vogliono apparire. Se tenere i capelli bianchi o tingerli ora è una scelta libera sia per gli uomini che per le donne.

In molti però non vogliono fare a meno di una tintura che copra i capelli bianchi o grigi ma non vogliono nemmeno usare prodotti sintetici che potrebbero rovinare il capello.

Oggi vogliamo spiegare tutto quello che c’è da sapere per una tinta naturale ed economica per dire addio ai capelli bianchi.

Una polvere miracolosa e benefica

Sempre più amata per il suo potere tintorio e i suoi effetti benefici sui capelli l’henné è utilizzato da milioni di persone in tutto il mondo.

Apprezzatissimo per le colorazioni calde e naturali che questa polvere tintoria può dare, è disponibile in varie sfumature e nuance che vanno dal rosso rame al blu indaco.

A differenza delle classiche tinte l’henné è venduto sotto forma di polvere da miscelare nell’acqua, per poi lasciarla posare per un paio d’ore sui capelli. L’henné che si trova in commercio per la tintura dei capelli contiene solitamente la Lawsonia Inermis e poi altre erbe tintorie.

Se scegliamo di usare l’henné la prima cosa da fare è scegliere un prodotto che riporti un’etichetta dettagliata con tutti gli ingredienti presenti. Deve essere chiaro il luogo di produzione e dobbiamo preferire prodotti che siano stati sottoposti ad una serie di test di sicurezza.

Evitiamo di acquistare prodotti privi delle indicazioni adeguate su internet o n negozi non specializzati. Se ci affidiamo al nostro erborista di fiducia saprà sicuramente consigliarci un prodotto sicuro.

Oltre a ciò ricordiamo che come con qualsiasi cosmetico è necessario prestare moltissima attenzione ai passaggi e a non mischiare sostanze che possano interagire o causare allergie. Rispettiamo i tempi di posa e non superiamo mai le due ore.

L’henné è un’erba dalle molte proprietà benefiche e curative per i nostri capelli, ma non per questo non può causare problemi alla salute, facciamo attenzione!