Se spesso perdiamo un sacco di tempo alla ricerca di qualcosa di bello da vedere su Netflix è probabilmente perché i contenuti interessanti sono moltissimi.

Per questa ragione nel corso delle nostre pubblicazioni cerchiamo di indirizzare il lettore verso alcune chicche che nel mastodontico catalogo potrebbero sfuggirci.

Per citarne uno, pochi sanno che è disponibile un meraviglioso film italiano vincitore del premio Oscar diretto da Gabriele Salvatores da vedere assolutamente.

Anche il film che consigliamo oggi ha fatto incetta di premi tra cui il premio Oscar come miglior sceneggiatura originale.

Fiumi di lacrime

Il film in questione è il bellissimo “Her”, letteralmente Lei, diretto da Spike Jonze ed interpretato da un meraviglioso Joaquin Phoenix.

In un futuro prossimo non distante dal nostro, a seguito di un doloroso divorzio Theodore (Joaquin Phoenix) decide di svagarsi con la tecnologia. Per questa ragione acquista un nuovissimo sistema operativo chiamato “OS 1”, un’intelligenza artificiale con la quale interagire. Theodore sceglie di configurare il sistema con voce femminile che da quel momento in poi si presenterà con il nome di Samantha. I due cominceranno a scambiare idee e opinioni, dapprima superficiali e di circostanza, fino ad arrivare a parlare di vita e amore.

Theodore è affascinato dalla capacità di Samantha di apprendere ma, soprattutto, di saper leggere così bene le emozioni di un uomo così fragile ed introverso. Incredibilmente Theodore finirà per innamorarsi della voce suadente della macchina che nel corso del film ricambierà il sentimento.

Tutto il Mondo si è commosso con questo emozionante film da vedere su Netflix di cui ci innamoreremo

Quello che più colpisce della pellicola è la sensibilità e la fragilità del protagonista, splendidamente interpretato da Joaquin Phoenix. Il talento dell’attore, infatti, è talmente magnetico da trasportare lo spettatore nella solitudine di un uomo che sembra riuscire a trovare calore umano solo in una macchina.

Oltre al premio Oscar, il film si è aggiudicato il Golden Globe e numerose candidature nei festival di cinema più prestigiosi.

Inoltre, nota di merito è anche per l’attrice che ha prestato la voce a Samantha. Nella versione americana l’attrice che interpreta l’intelligenza artificiale è Scarlett Johansson, in italiano la bravissima Micaela Ramazzotti.

Grazie alla delicatezza delle immagini, alla profondità della storia e al talento degli attori, tutto il Mondo si è commosso di fronte a questa pellicola.

Lettura consigliata

