Tutto il gusto ed i benefici della melagrana nel liquore fatto in casa con sapori antichi

Un sapore inconfondibile per questo liquore fatto in casa proprio come ai vecchi tempi. Sì, perché la frutta è ottima anche per preparare un liquore da servire a fine pasto o in ogni occasione ghiotta. Le proprietà ed i benefici della melagrana per la nostra salute sarebbero moltissimi. Allora perché non unire l’utile al dilettevole? Ecco una ricetta scovata nei quaderni della nonna, per servire la tradizione e gustare sapori genuini.

Ingredienti semplici e naturali da gestire con sapienza. Vediamo attentamente quali sono i passaggi per non fare errori.

Tutto il gusto ed i benefici della melagrana nel bicchiere, per un dopo pasto salutare

Procuriamo 700 grammi di chicchi di melagrana. Mediamente ogni frutto contiene circa 100-150 grammi di parte edibile. Dunque saranno necessari almeno 7 frutti per ottenere la quantità ideale per la nostra ricetta.

Mettiamo in un contenitore di vetro a chiusura ermetica i 700 grammi di arilli con 500 grammi di alcol a 95°, 800 grammi di acqua e 400 grammi di zucchero. A questi ingredienti aggiungiamo 1 stecca di cannella, la buccia di un limone e 3 chiodi di garofano.

Per 15 giorni dovremo lasciar macerare al buio la mistura.

Come aprire la melagrana e sgranarla senza fatica e senza sprechi

Sarebbe un errore tentare di sbucciare la melagrana. Questo frutto non si sbuccia. Si può spremere o si può sgranare. Per la nostra ricetta dovremo quindi praticare un taglio sulla parte superiore, per togliere il cappello. Facciamo poi una leggera pressione laterale con le mani, facendo rotolare avanti e indietro il frutto. Come si fa con gli agrumi per estrarne più agevolmente il succo. Facciamo poi delle incisioni verticali, come se volessimo tagliare degli spicchi. Mettiamo a testa in giù la melagrana e colpiamo con un cucchiaio la buccia. Con un po’ di pazienza i semi cadranno dal frutto integri, rossi e succosi. Con questo sistema eviteremo di perdere la parte acquosa, che costituisce l’80% degli arilli.

Senza colesterolo e con tante proprietà salutari

La melagrana non contiene colesterolo ma circa 75 calorie ogni 100 grammi di frutto. È una buona fonte di vitamine e minerali ma deve essere consumato con parsimonia. Sembrerebbe avere effetti anti età, proteggerebbe il sistema immunitario, il fegato ed i reni. Riparerebbe inoltre dalle allergie e contribuirebbe a regolarizzare la pressione sanguigna.

Per preparare il nostro liquore ed avere tutto il gusto ed i benefici della melagrana, procediamo con lo sciroppo di zucchero. Mettiamo sul fuoco 375 grammi di zucchero con mezzo litro d’acqua. Lasciamo sciogliere lo zucchero mescolando fino a che lo sciroppo non diventa trasparente. Quando sarà freddo, versiamo la mistura alla melagrana filtrandola con un colino a maglie strette. Mescoliamo e imbottigliamo. Scegliendo delle bottiglie decorate potremo fare un delizioso regalo home made ai nostri amici e parenti. Ricordiamo di farlo riposare per un ventina di giorni prima di consumarlo.