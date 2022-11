5 meravigliose località in cui andare a sciare in Lombardia senza spendere tanti soldi

La passione per la montagna è fortemente condivisa in Italia. Il nostro territorio possiede una delle catene montuose più spettacolari del mondo: le Alpi. Una manna per tantissimi abitanti del nord. Non sono da meno, seppur con vette più basse, i paesaggi appenninici che si possono ammirare dalla Liguria fino alla Calabria.

Entrambe regalano agli appassionati di sci numerose possibilità per vivere al meglio lo sport principe sulla neve. Che sia alpino o di fondo, numerose sono le piste a disposizione di chi aspetta con ansia questa stagione. La stessa di chi non vede l’ora che aprano i mercatini di Natale.

Oggi ci concentreremo sulla Lombardia, andando a indicare cinque luoghi in cui poter trascorrere dei giorni sulla neve, senza un’eccessiva spesa.

Cominciamo da Foppolo. Una meta molto semplice da raggiungere. A meno di 60 chilometri da Bergamo, in alta Val Brembana a 1600 metri di altezza. Con piste che arrivano anche a 2100. Per chi ama lo snowboard, poi, ecco che si può scegliere tra due alternative. L’Iron SnowPark in alta quota oppure il Progression Park situato più in basso. Per le famiglie con bambini, poi, c’è il divertentissimo Baby Park Looney Tunes. I più piccoli potranno imparare a sciare accanto a personaggi come Bugs Bunny e Will il Coyote.

5 meravigliose località in Lombardia per godersi la prima neve

Rimanendo in provincia di Bergamo, andiamo a Zambla. Poco meno di 1300 metri, si trova vicino all’abitato di Oltre il Colle. E’ un paradiso per chi ama lo sci di fondo, con spettacolari piste che si inoltrano nei boschi. Facilmente raggiungibile da Milano, non presenta molte varietà di piste per chi ama lo sci alpino. Più adatto a sciatori inesperti, a causa di pendii corti e non particolarmente ripidi.

Ci trasferiamo poi nel lecchese, nella località di Bobbio, in Valsassina. A meno di 80 chilometri da Milano, si può godere di più di 30 chilometri di piste, per tutti i gusti, da quelle blu a quelle nere. Decisamente più frequentate rispetto alle due citate in precedenza, offrono numerose vantaggi. Per esempio, con meno di 40 euro, si possono prendere le navette che collegano Bobbio al capoluogo lombardo, evitando problemi di traffico e parcheggi. Oltre ad avere lo skipass giornaliero compreso nel prezzo.

Dove sciare in provincia di Sondrio

Per chi desidera, invece, salire verso la Valtellina, ecco la località di Madesimo. Ben 60 chilometri di piste, con la suggestiva esperienza di poter provare la prima funicolare sotterranea italiana che unisce Campodolcino a Madesimo. Le splendide piste illuminate consentono di sciare anche in tarda serata.

Infine, Chiesa Valmalenco, in provincia di Sondrio, con la Ski Area del Palù. Quasi 60 chilometri a disposizione per chi ama sciare. Usufruendo della più grande funivia d’Europa, la Snow Eagle. 160 cabine da cui poter godere di una vista davvero mozzafiato.

Ecco, dunque, 5 meravigliose località in cui andare a sciare in Lombardia, per iniziare al meglio la stagione sulla neve. Per chi, invece, non ama questo sport invernale, Milano offre la possibilità di vivere una splendida esperienza con l’Artigiano in Fiera.