Quando arriva il weekend tutto ciò che vorremmo fare è ricaricare le pile. Magari trascorrere una gradevole giornata o nottata alle terme tra le querce secolari ed il mormorio dell’acqua sulfurea. O forse ci piacerebbe salutare degli amici che non vediamo da tanto tempo. Magari, leggere un libro che qualche amico ci ha raccomandato. Oppure ancora guardare qualche film o serie televisiva.

E invece capita sempre che, per un motivo o per l’altro, a mancare sembra essere sempre il tempo a disposizione. Ovviamente non possiamo richiedere di avere più tempo nel corso di una giornata e della nostra vita. Ma possiamo fare del nostro meglio per sfruttarlo. E provare ad utilizzare un metodo che ci potrebbe far ottenere varie ore libere in più a settimana. Tutti vorremmo dire basta alle interminabili file per goderci più tempo nel weekend e con un trucco semplicissimo possiamo riuscirci.

Funziona statisticamente

Può trattarsi della spesa in un grosso supermercato. Oppure di un passaggio in enoteca per scegliere una bottiglia di rosso per il pranzo della domenica. O infine semplicemente di una raccomandata da inviare alle poste. Per svolgere certi compiti ed attività non possiamo sempre avere il personale del negozio a disposizione. Le file alle casse, agli sportelli, o d’innanzi al bancone dell’enologo possono essere logoranti. Ore ed ore impilati in piedi a non far altro che sperare che l’attesa finisca presto. Ma la colpa dell’attesa non è del commerciante. Potremmo essere noi a dover capire come evitare il problema. E sapere che potrebbe bastare Google per evitarlo.

Per quasi tutte le attività commerciali il motore di ricerca Google offre un consiglio letteralmente d’oro. Basta solo ricordarci di applicarlo. Ci mostra cioè quante persone frequentano statisticamente quel luogo in un determinato orario in un giorno della settimana. Consultare in precedenza se un luogo è affollato, potrebbe veramente farci risparmiare delle ore. Non si tratta sempre di consigli ovvi. E dovremmo ricordarci che mezz’ora potrebbe fare veramente la differenza.

Tutti vorremmo dire basta alle interminabili file per goderci più tempo nel weekend e con un trucco semplicissimo possiamo riuscirci

Prendiamo l’esempio dei supermercati. In primo luogo ricordiamoci di considerare che tra il nostro orario di arrivo e quello di uscita potrebbe cambiare sensibilmente il dato. Sono moltissimi i locali della grande distribuzione che a 5 minuti dalla chiusura sono vuoti, mentre un’ora prima strabordano di clienti. Anche perché all’interno del supermercato si possono creare varie file che ad una certa ora terminano. Quelle per il banco carni, quella del reparto panetteria e infine ovviamente quello della cassa. Ecco che arrivare poco prima della chiusura potrebbe garantirci la possibilità di poter scegliere con serenità tutto ciò di cui abbiamo bisogno.

L’affluenza in una determinata attività commerciale, peraltro, dipende da una miriade di circostanze. Tra queste, la vicinanza a quartieri residenziali, a grandi aziende, oppure semplicemente la prossimità ad una strada importante. Inoltre, nel fine settimana le abitudini dei clienti sono radicalmente diverse rispetto a quelle dei giorni lavorativi. Affidiamoci allora a questo sistema semplice e analitico. D’altronde i dati sono affidabili, visto che Google utilizza dati anonimi e aggregati relativi a quanti utilizzano la cronologia delle posizioni Google. Da questi elabora una statistica media dell’affluenza nel corso delle ultime settimane. Noteremo probabilmente un aumento del tempo libero a disposizione. Il nostro cellulare è una miniera di opportunità, se ben utilizzato. Ecco ad esempio 3 funzioni insospettabili e che potrebbero renderci più facile la vita.