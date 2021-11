Ci stiamo avvicinando a grandi passi al mese di dicembre. Questo significa che tra poco ci sarà la festività dell’Immacolata e potremmo regalarci un viaggetto in quel periodo. Infatti l’Immacolata cade di mercoledì, per cui potremmo pensare di prenderci un weekend lungo per andare da qualche parte. I milanesi poi sono ancora più fortunati, perché il martedì c’è la festività meneghina di Sant’Ambrogio.

In ogni caso, organizzare due o tre giorni di relax in questo periodo non può che farci bene. Oggi consigliamo quindi due località straordinarie, ricche di vita proprio in questo periodo. Scopriamo quindi le due spettacolari mete che non possiamo perderci per passare un’Immacolata indimenticabile.

Le località invernali

Iniziamo andando in Piemonte, e precisamente a Sestriere. Si tratta di un piccolo comune, con meno di mille abitanti, ma che d’inverno regala grandi soddisfazioni. Infatti è una delle mete predilette per chi ama lo sci. Ci sono infatti centinaia di chilometri di piste che aspettano gli appassionati di sport invernali. Dallo snowboard allo sci di fondo, ce n’è per tutti i gusti. Gli impianti aprono il 4 dicembre, giusto in tempo per l’Immacolata.

Chi invece è un po’ più tranquillo potrebbe decidere di andare a fare un po’ di pattinaggio. Oppure mettersi delle ciaspole ai piedi e fare una bella passeggiata nella neve. Ed una volta finita la lunga giornata di sport, ci si può sedere a mangiare in un ottimo ristorante. Sestriere offre anche una buona varietà di locali, alcuni più eleganti ed altri più adatti a tutte le tasche.

Le due spettacolari mete che non possiamo perderci per passare un’Immacolata indimenticabile

Chi invece vuole uscire dall’Italia, potrebbe essere interessato a Zermatt, la bella località sotto il monte Cervino. Anche questo luogo è un paradiso per gli amanti degli sport invernali e regala tantissimi chilometri di piste. Si tratta di una cittadina più grande di Sestriere, perché conta circa cinquemila abitanti.

A Zermatt non si può circolare con le auto e bisogna infatti lasciarle parcheggiate nella vicina Täsch, poi prendere un treno che ci porta in paese. Una volta arrivati, possiamo tuffarci in questa località in cui si può osservare, maestoso, il monte Cervino in tutta la sua bellezza. Possiamo quindi andare a sciare, fare snowboard e poi, anche qui, fare delle ottime cene. Consigliamo in particolare di provare il cioccolato svizzero, rinomato in tutto il Mondo. E poi c’è anche la fonduta di formaggio, un piatto caldo e davvero eccezionale in inverno.

