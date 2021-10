Prendersi cura del giardino è un’attività che permette di rilassarsi. Infatti stare a contatto con la natura e sporcarsi le mani ci aiuta ad allontanare lo stress e migliorare il nostro umore.

Ma non solo, avere uno spazio esterno, curato e in ordine, ci permette di rendere gradevole e rilassante il giardino. Ecco perché, accanto alle classiche piante (rose, ortensie, gerbere) possiamo anche coltivare qualche arbusto molto particolare. Ad esempio, questo splendido fiore che ha il profumo di cioccolato. Ma ancora, questa straordinaria pianta dal pennacchio floreale.

Tutti vorranno in giardino questo particolare fiore quando scopriranno che è morbido come la seta

Infatti, oggi noi di ProiezionidiBorsa vogliamo parlare del Lagurus ovatus o coda di lepre. Ci riferiamo ad una pianta erbacea, che grazie alla sua particolarità è coltivata per scopi ornamentali.

Il Lagurus ovatus è un arbusto molto rustico che cresce lungo i sentieri o sulle dune sabbiose del mare. Le sue foglie sono affusolate, lineari e di colore verde brillante. Ma quello che colpisce maggiormente della pianta sono i suoi magnifici fiori.

Spuntano da steli molto sottili e hanno la forma di una pannocchia. Al tatto sono morbidi e lanuginosi. La loro fioritura inizia in primavera e termina con l’arrivo dell’autunno. Possono anche essere recisi e diventare delle bellissime composizioni floreali, utilizzate per abbellire la casa.

Come si coltiva questo fiore particolare

Abbiamo visto come questa pianta sia molto ornamentale. Infatti, tutti vorranno in giardino questo particolare fiore quando scopriranno che è morbido come la seta.

Il Lagurus ovatus è una pianta piuttosto rustica che ama i luoghi soleggiati. Ma ripariamola dai venti che potrebbero spezzare i suoi sottili steli. Cresce perfettamente su terreni sabbiosi, purché siano ben drenati. È una pianta erbacea molto resistente, infatti non necessita di tante innaffiature. Anzi facciamo attenzione a dosare l’acqua, perché potrebbero formarsi dei ristagni molto pericolosi per le radici.

La sua semina avviene principalmente in estate. Il Lagurus ovatus è un arbusto che si adatta facilmente alla coltivazione sia in vaso che in piena terra.

Le malattie della pianta

Il Lagurus ovatus è una pianta molto resistente, ma teme gli attacchi degli afidi e delle cocciniglie che si nutrono della linfa contenuta nelle foglie. Per eliminarli utilizziamo un pesticida chimico o un antiparassitario naturale, che possiamo preparare anche in casa. La pianta teme il marciume delle radici, infatti dosiamo sempre molto bene la quantità di acqua utilizzata per l’irrigazione.