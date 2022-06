Sentendo i gestori di molti negozi, a breve ci sarà un ulteriore rincaro dei prezzi. Sono aumentati i costi delle materie prime e le persone non hanno ancora percepito il reale impatto che ricadrà sul nostro portafoglio. Ecco perché stiamo cercando, in qualche modo, di far quadrare i conti, impresa sempre più difficile. Non è facile, infatti, rispettare il budget che ci è imposto dai nostri stipendi e pensioni. Quelli, purtroppo, non aumentano e riuscire a fare la spesa è sempre più difficile, senza fare delle scelte forzate. Ecco perché c’è chi sfida la fortuna, con il Gratta e Vinci.

Percentuali davvero interessanti per il premio da 500 euro

Ovviamente, il sogno è quello di portare a casa il premio massimo, ma anche una cifra più modesta potrebbe fare al caso nostro. Ecco perché tutti vogliono questo nuovo Gratta e Vinci da 5 euro. Categoria, tra l’altro, quella da 5 euro, che offre delle interessanti percentuali di vincita. Però, rispetto a molte altre lotterie istantanee da 5 euro, e non solo, questo nuovo Gratta e Vinci ha un vantaggio. Riuscirebbe a garantire percentuali più alte di grattare un premio da 500 euro. Ovvero, 100 volte la posta giocata.

Si tratta del nuovo 500 Special ed è diventato subito uno dei beniamini dei giocatori. Sempre tenendo presente il problema della ludopatia, che è serio e ci impone di non esagerare. Infatti, come possiamo scoprire direttamente dal sito della Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli, il premio da 500 euro ha interessanti percentuali di vincita. Come si gioca a 500 Special? Molto semplice. Sul tagliando della lotteria istantanea sono celati 5 “Numeri Vincenti” nascosti da altrettante stelle dorate. Dovremo grattarle per capire quali numeri potrebbero farci vincere.

Tutti vogliono questo nuovo Gratta e Vinci da 5 euro perché sarebbe più probabile vincere almeno 500 euro

A questo punto, passiamo nella parte sotto, dove è presente la sezione “I Tuoi Numeri”. Qui, abbiamo da grattare dieci blocchetti di banconote semplici e cinque blocchetti di banconote con la scritta “X2”. Ovviamente, se sotto queste banconote troveremo uno o più numeri identici a quelli nascosti sotto “Numeri Vincenti”, avremo vinto il premio corrispondente. Che raddoppia, se il numero vincente è sotto la scritta “X2”. Molto semplice, come meccanismo.

La parte che interessa di più il giocatore, però, riguarda le probabilità di vittoria. Ebbene, il primo premio da 500.000 euro è quasi impossibile da trovare. Infatti, solo 1 tagliando ogni 12.960.000 è vincente. Quello, invece, che sorprende è la percentuale del secondo premio, da 500 euro. Infatti, la probabilità è di 1 biglietto vincente ogni 558,14. Che è davvero appetibile, vista anche l’entità del premio messo in palio. In generale, comunque, 1 biglietto ogni 8,77 è vincente di premi superiori al costo della giocata, ovvero dai 10 euro in su.

Approfondimento

Sono 10 i nuovi Gratta e Vinci 2022 già usciti e sono questi che dovremmo grattare per avere più possibilità di vincere i ricchi premi in palio