Costano pochi euro, eppure le pistole a caldo sono una vera e propria risorsa per risolvere diversi contrattempi. Si scaldano in meno di un minuto e la colla è in grado di riparare tantissimi oggetti rotti o bucati, come anche le bacinelle in plastica. Si può applicare su vari tipi di materiali, ad esempio il legno, il metallo ed esiste anche la colla specifica per trattare tessuti o sughero. Potremmo aggiustare i giocattoli spaccati dei nostri bambini o anche riparare dei mobiletti usurati dal tempo. I prezzi variano a seconda della grandezza e potenza della pistola, in commercio potremmo trovarle a partire da 5-6 euro, più le eventuali ricariche. Essendo decisamente versatile, una confezione non dovrebbe mancare in casa, anche perché potrebbe rivelarsi una risorsa preziosa per dare vita a delle creazioni insospettabili.

Oltre a decorare damigiane e bottiglie ecco 3 idee creative per usare la colla a caldo e realizzare accessori alla moda

Solitamente utilizziamo la colla a caldo per piccoli interventi, spesso ne rimane in grandi quantità, ma non sappiamo bene come poterla sfruttare. Il materiale si presta benissimo per abbellire oggetti lasciati nel dimenticatoio, come le vecchie damigiane, vasetti, bottiglie di vetro, barattoli di latta. Scegliamo una decorazione o pensiamo ad una scritta da fare su questi oggetti e con precisione usiamo la pistola a caldo. Potremmo scrivere l’ingrediente che sarà dentro il contenitore, disegnare un semplice cuore, una stella o dei cerchi e se siamo più bravi anche qualche figura più complessa. Decoriamo i bicchieri di vetro, formando delle fantasie singolari, per poi trasformarli in porta candele da regalare.

Oltre a decorare damigiane e bottiglie ecco 3 idee creative e originali per dare vita ad oggetti che potremo indossare. Realizziamo dei ciondoli per noi, per gli amici e i più piccoli di casa in poche e semplici mosse, che richiedono pochi minuti. Possiamo farli usando del fil di ferro sottile, dandogli la forma del corallo, aiutandoci con delle immagini online. Con delicatezza ricopriamo ogni filo con la colla e poi copriamola con del colore acrilico. Oppure usiamo la carta da forno per disegnare un cuore o un ovale, per poi ricoprirlo di colla, senza scordare di incastonare il gancio.

Altre 2 creazioni

Usando la stessa tecnica del ciondolo, sarà semplice creare dei simpatici orecchini con le forme più disparate. Realizziamo delle forme geometriche, a retina, dei cerchi personalizzati, colorandoli con uno o più tonalità, con o senza glitter.

Un’idea straordinaria per utilizzare la colla a caldo è decorare magliette, jeans o altri tessuti, per rendere i nostri outfit davvero unici, senza spendere una valanga di soldi. Applichiamo ad esempio delle palline colorate attorno al collo di una maglietta per renderla meno banale e scontata. Disegniamo una margherita da incollare sui nostri shorts o jeans, oppure sui cappelli di paglia.

Lettura consigliata

Come decorare le damigiane per utilizzarle in casa e giardino con queste idee creative e semplici per abbellirle