Le zecche si nutrono del sangue di altri animali, soprattutto cani e gatti che amano rotolarsi tra l’erba dove esse si annidano.

La loro diffusione è particolarmente insidiosa in estate, anche se il loro arrivo coincida solitamente già l’inizio della primavera, per concludersi verso ottobre.

L’estate è la stagione più pericolosa per i nostri amici a quattro zampe, proprio perché trascorrono solitamente molto più tempo all’aperto.

Stiamo parlando dell’ingrediente base della nostra dieta mediterranea: l’olio di oliva, dalle numerose proprietà e dai molteplici utilizzi.

Tra questi troviamo la rimozione delle zecche: iniziamo verificando se si tratti davvero di questa problematica e non di qualche altra cosa.

È consigliato avere qualcuno che ci aiuti a tenere fermo l’animale e indossare dei guanti in lattice, per non entrare in contatto con il parassita.

Affinché la zecca venga rimossa più facilmente, applichiamo un goccio di olio d’oliva su di essa e attendiamo qualche secondo.

Questo trucco farà smettere alla zecca di mordere, così con l’aiuto di una pinzetta potremo afferrarla e rimuoverla una volta per tutte. Essendo un’operazione delicata, suggeriamo di estrarla molto lentamente, in senso antiorario, evitando movimenti bruschi affinché non rimanga il rostro nella pelle.

È incredibile, ma ne basta solo 1 goccia per rimuovere le zecche da cani e gatti che possono potrebbero avere ripercussioni sulla la loro salute

Benefici dell’olio

L’olio, al contrario di quello che si tende a pensare, se inserito quotidianamente nella pappa è una fonte benefica di acidi grassi.

Non bisogna esagerare con il quantitativo e bisogna conoscere l’apporto corretto di olio da utilizzare sul cane o sul gatto, a seconda dell’età e della taglia.

L’olio extravergine d’oliva è ricco di grassi di origine vegetale e di vitamine liposolubili che possono aiutare l’animale, sia nella sua crescita che durante l’invecchiamento.

Noi di ProiezionidiBorsa consigliamo sempre di rivolgersi al proprio veterinario di fiducia per ogni eventuale dubbio nella cura del nostro amico a quattro zampe.

