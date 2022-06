Tutti stanno parlando di questo intrigante film tra i più visti su Netflix che tiene in incollati allo schermo

Netflix ultimamente è tornato a far parlare molto di sé grazie alle nuove uscite che i fan più accaniti attendono con ansia e trepidazione. Tra i programmi più attesi c’è la seconda parte del quarto capitolo della serie acclamata dalla critica Stranger Things. Nonostante qualche dubbio iniziale da parte del pubblico legato all’età dei protagonisti e alla trama che rischiava di essere un po’ stantia, la nuova stagione non delude. Le tinte naïve delle stagioni passate sembrano essere state messe da una parte per lasciare spazio ad atmosfere più cupe ed adulte. Se ancora non siamo in pari con la serie, il consiglio è quello di vedere la quarta stagione, già disponibile, e terminarla a partire dal 1° luglio. Eppure quello che fa tanto discutere su Netflix in questo momento non è una serie ma, in realtà, un film. Tutti stanno parlando di questo intrigante film, tra i più visti.

Tra le tendenze del momento

Ultimamente ha attirato l’attenzione del grande pubblico un film piuttosto controverso ma che sta molto facendo parlare di sé. Stiamo parlando di Spiderhead, film che si distingue per la particolarità del tema trattato ma anche per la regia.

Steve (Chris Hemswoth) è il direttore di un carcere piuttosto singolare dove i detenuti godono di libertà in cambio del loro assenso ad essere cavie. I prigionieri, infatti, sono liberi di muoversi all’interno del carcere e interagire tra di loro a patto che si sottopongano ad esperimenti di alcuni prodotti che poi saranno distribuiti nel settore farmaceutico.

Ogni prodotto che viene iniettato ha una sua particolare caratteristica. I detenuti si sottopongono. Trattamenti che spaziano dalla felicità più assoluta al terrore raggelante passando per sieri che li costringono a descrivere quello che stanno provando. Tutto questo viene svolto in nome della scienza ma quanto possiamo sacrificare di noi stessi per un bene superiore?

Tutti stanno parlando di questo intrigante film tra i più visti su Netflix che tiene in incollati allo schermo

Il film si contraddistingue per la particolare regia che varia in base a quale sia il farmaco somministrato ai detenuti. Si passa, infatti, da toni euforici fino a tinte asfissianti e spaventose a seconda dell’effetto del farmaco. Inoltre, una nota di merito deve essere fatta per il bravissimo Miles Teller che oggi sta venendo alla ribalta grazie al secondo capitolo di Top Gun.

In realtà in passato Miles Teller aveva già dato prova del suo insindacabile talento regalando una grande prova d’attore con il film Whiplash, anch’esso disponibile su Netflix.

Lettura consigliata

Divoreremo questa sconvolgente serie su Netflix che ha tenuto incollato allo schermo tutto il Mondo