Nonostante Netflix stia registrando una flessione di abbonati negli ultimi mesi, sono ancora moltissime le persone che usufruiscono di questo servizio.

Netflix ha cercato di allargare l’offerta il più possibile proponendo produzioni originali e non per poter accontentare i gusti del variegato pubblico. Tuttavia, per quanto ampio, tutto il pubblico di Netflix si ritrova davanti allo schermo chiedendosi “e adesso che guardo?”.

A rendere ancora più difficile l’operazione di scelta, oltre al catalogo sconfinato, si aggiunge anche la durata media dei film. Pochi hanno voglia di affrontare il classico “mattone” da 3 ore ma allo stesso tempo tutti desiderano vedere qualcosa di bello.

Per fortuna quello che proporremo è tra i film più belli di Netflix ed oltre ad essere meraviglioso e profondo dura appena 105 minuti.

Oltre i propri limiti

Fino a che punto siamo disposti a spingerci per ottenere quello che vogliamo? Quanto siamo disposti a sacrificare, a quali affetti rinunciare per raggiungere un obiettivo?

Queste sono le riflessioni che “Whiplash” ispira a seguito della visione.

Questo bellissimo film, per la regia di Damien Chazelle (La La Land, First Man) è la storia di un giovane ragazzo, Andrew, che decide di inseguire il sogno di diventare batterista.

Per farlo cerca di farsi notare all’interno della prestigiosa scuola di musica Sheffer a Manatthan dove farà la conoscenza di chi gli cambierà la vita.

Il temuto insegnante Terrence Fletcher (J.K. Simmons) sarà colui che spingerà fino all’estremo i limiti del protagonista, tra dure prove emotive e umiliazioni.

Il Mondo della musica non sembra più così magico e ovattato. Offese gratuite ed una maniacale ossessione nel seguire il giusto ritmo porteranno Andrew ai limiti della sopportazione.

È tra i film più belli su Netflix ed è assolutamente da vedere perché dura poco e ci strapperà il cuore

Oltre alla breve durata, le note di merito di questo film sono molteplici. Prima su tutte è la mastodontica interpretazione di J.K. Simmons nel ruolo del co-protagonista. Tagliente, sagace ed autorevole, vivremo un rapporto di amore e odio con questo personaggio.

Inoltre, grazie al talento del regista, il ritmo del film è travolgente tra dialoghi salaci e agli incalzanti rulli di batteria mai fuori posto.

Insomma, una vera chicca che ci lascerà incollati allo schermo.

Lettura consigliata

