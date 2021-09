Se nel passato le famiglie italiane erano solite uscire la sera per andare al cinema o guardare i programmi televisivi della prima serata, negli ultimi anni queste abitudini sono cambiate. Complice la pandemia e il cambiamento degli stili di vita, in moltissimi hanno iniziato a guardare con costanza alcune piattaforme di streaming. Queste piattaforme ci permettono di scegliere tra moltissime serie e film da guardare quando vogliamo.

Un problema che in molti riscontrano, quando vorrebbero guardare un film, è la scelta del titolo. Molto spesso si è indecisi e si trascorrono minuti e minuti a decidere cosa vedere. Per questo motivo noi di Proiezionidiborsa siamo sempre pronti a consigliare alcuni titoli meritevoli di attenzione.

Per esempio, abbiamo già consigliato questo titolo disponibile su Netflix, perfetto per chi ama i film emozionanti e romantici. Oggi, invece, vogliamo spiegare perché tutti stanno parlando di questo film appena uscito che sta scalando la classifica di Netflix.

Una cinematografia interessantissima ora disponibile anche in Italia

La rivoluzione che Netflix ha fatto è epocale. In passato, se volevamo vedere film stranieri, dovevamo aspettare molti mesi. Il tempo necessario a che i film venissero doppiati e distribuiti nel nostro Paese. In molti casi, poi, i film non arrivavano nemmeno in Italia, semplicemente perché non venivano distribuiti.

Netflix ha cambiato questo sistema. Ora, infatti, molti titoli stranieri raggiungono tutto il Mondo contemporaneamente. In questo modo, abbiamo a disposizione film stranieri anche di Paesi molto distanti da noi che possiamo goderci coi sottotitoli. Grazie a Netflix, infatti, possiamo guardare moltissimi titoli per esempio del cinema francese. Come quelli del regista marsigliese Cedric Jimenez, il suo ultimo film è appena uscito ed è davvero imperdibile.

Tutti stanno parlando di questo film appena uscito che sta scalando la classifica di Netflix

Stiamo parlando di “Bac Nord”, che è comparso direttamente in streaming senza essere distribuito al cinema. Si tratta di un film poliziesco, che si inserisce nel filone dei film che narrano delle famigerate banlieuse francesi.

I protagonisti sono tre poliziotti della squadra mobile, impegnati a contrastare il crimine e lo spaccio di droga, usando metodi poco convenzionali. Il film è girato molto bene, il ritmo è serratissimo e offre interessanti spunti di riflessione.

Sorprendentemente, “Bac Nord” sta riscontrando grande successo anche nel nostro Paese, in cui ha raggiunto la sesta posizione della classifica di Netflix. Se amiamo i film d’azione polizieschi, questo non potrà non piacerci.