In questo periodo il catalogo Netflix è da tenere d’occhio, perché stanno uscendo film e serie molto interessanti. Dopo un’estate senza grosse sorprese, sono in arrivo novità aspettatissime. Oltre ai sempre più presenti film prodotti direttamente da Netflix, il catalogo si arricchisce di film premiati nei Festival e con ottime recensioni di critica, come quello che andremo a presentare oggi. Infatti, è appena arrivato su Netfilx questo film premiatissimo che sta facendo commuovere mezzo Mondo. Scopriamo qual è.

Un catalogo d’autore da tenere d’occhio

Se nei primi anni Netflix aveva la nomea di avere solo serie e film popolari, ultimamente il catalogo si sta arricchendo di perle d’autore. Oltre ai film d’azione e di intrattenimento per famiglie, sono comparsi film francesi della nouvelle vague, quasi l’intera cinematografia di Tarantino e numerosi film giapponesi e coreani.

Netflix sta diventando sempre di più un’azienda in grado di captare vari segmenti di mercato e di soddisfare tutti i gusti. Tra le ultime uscite sulla piattaforma, poi, spicca un film che in moltissimi hanno amato e che ha ricevuto numerosi riconoscimenti in svariati festival europei.

È appena arrivato su Netfilx questo film premiatissimo che sta facendo commuovere mezzo Mondo

Il film di cui parliamo è uno degli ultimi di un regista amatissimo da critica e da pubblico, uno dei migliori registi viventi. Parliamo di Pedro Almodovar e il film “Dolor y Gloria”. Stilisticamente perfetto come tutti i film dell’autore, narra una storia con numerosi accenni autobiografici.

La storia parla di un regista cinquantenne, consumato dagli acciacchi e dalla depressione che non riesce a dirigere film. Ripercorre episodi della sua carriera, incontra vecchi amici e inizia a fare uso di droghe. In questo momento di profonda crisi, però, inizia a concepire dei lavori nuovi che riguardano proprio la sua infanzia.

Alle scene della vita monotona e vuota del regista, si alternano flashback della sua umile infanzia, la scoperta delle sue passioni e il rapporto con la madre, interpretata da Penelope Cruz. Il protagonista è, invece, un Antonio Banderas invecchiato e fragile, perfettamente in grado di farci amare il personaggio.

Si tratta di un film profondo e commovente, ricco di momenti divertenti, in grado di intrattenere senza volgarità. Consigliamo “Dolor y Gloria” a chiunque ami i film lenti e riflessivi, con una profonda vena poetica.

