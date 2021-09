La nuova stagione sta per arrivare e porta con sé tante novità. L’ambito della moda e del beauty, si sa, è sempre in continua evoluzione e l’elaborazione di nuove acconciature e tagli di capelli non si ferma mai.

In questo periodo, infatti, la moda sta prepotentemente virando verso la direzione del caschetto. Attenzione però: il caschetto di cui stiamo parlando non è quello tipico, ordinato e perfetto a cui siamo abituati a pensare.

Quest’anno la versione originale del caschetto ha dovuto far i conti con una nuova voglia di spensieratezza e di leggerezza che ha coinvolto parecchi di noi. Vogliamo sentirci più liberi, riprenderci la nostra vecchia vita e i momenti di leggerezza, e questo taglio indica tutte queste volontà.

Scopriamo insieme qual è il taglio che sta ottenendo molti apprezzamenti e consensi e che già molte vip hanno deciso di avere.

Tutti stanno impazzendo per questo taglio di capelli che sta spopolando e che valorizza qualsiasi viso

Dopo aver scoperto qual è il taglio di capelli richiestissimo nell’estate 2021 e adatto a chiunque, proseguiamo il nostro viaggio nelle tendenze della moda capelli.

Il taglio di cui parleremo oggi si chiama airy bob, e l’ha portato alla ribalta negli ultimi giorni proprio una vip di casa nostra, Michelle Hunziker.

La biondissima conduttrice, dopo anni di devozione al capello lungo e dritto a tutti i costi, ha voluto darci un taglio, passando a questo bellissimo taglio di capelli. L’airy bob lascia scoperto il collo come un normale caschetto, ma in più ha le punte scalate e la parte alta leggermente scalata.

Con questo semplice trucchetto, i capelli prenderanno subito più volume, sembreranno più folti e incorniceranno il viso alla perfezione. Inoltre elimineranno subito qualche anno dalla carta d’identità, particolare non da poco. Ecco perché tutti stanno impazzendo per questo taglio di capelli che sta spopolando e che valorizza qualsiasi viso.

Un’altra idea, solo per i più coraggiosi

Un altro taglio bello, giovanile e fresco pronto per tornare a fare tendenza è il bowl cut. Letteralmente significa “taglio a scodella”, ed è un po’ quello di Alessandra Martines in Fantaghirò. In sostanza si tratta di un taglio molto preciso, quasi geometrico, non facilissimo da portare ma che dà immediatamente carattere e personalità. Può essere portato in diverse lunghezze, a seconda dei gusti e delle caratteristiche del proprio viso.

