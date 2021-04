Esiste da molto tempo prima che l’uomo apparisse sulla Terra, e solo nel 1969 il mitico Neil Armstrong poté camminare sulla sua superficie e ammirare la bellezza di questo satellite: la luna.

Tradizioni, miti e leggende sono nate nei millenni, avendo come fulcro le fasi lunari. Fino ad arrivare alla credenza ancora attuale di essere “lunatici” o avere la “luna storta”.

In Inghilterra nel 2007 un poliziotto sostenne che nelle notti di luna piena le strade si sarebbero tinte di incredibili crimini e quindi necessitavano di maggiore attenzione.

Studiosi, scienziati e ricercatori hanno voluto sperimentare in che modo questo elemento naturale può fare cambiare l’umore all’uomo. La credenza popolare vuole che quando c’è la luna piena, l’umore ne risenta in maniera negativa. Nervosismo, strani atteggiamenti, insonnia, aggressività, violenza e addirittura l’epilessia secondo alcuni dipendono da questo fattore.

Ma in che modo questo elemento naturale può fare cambiare l’umore?

Falsi miti da sfatare

Non esistono fondamenti scientifici sicuri che avvalorano questa tesi, ognuno è libero di credere e dare un senso a ciò che vuole, ma sono stati condotti diversi test al riguardo.

Uno studio statistico condotto nel 2004 e pubblicato sulla rivista Epilepsy & Behaviour, dimostra che un presunto aumento degli attacchi epilettici durante il plenilunio fosse frutto di simulazione o dovuto a patologie psichiche. Appare dunque più evidente la suggestione e il condizionamento che le culture hanno tramandato, più che un effettivo disturbo lunare.

Nel 1991 Ivan Kelly, James Rotton e Roger Culver hanno riesaminato centinaia di studi che riguardavano l’influenza della luna sul comportamento umano. Hanno così notato tanti errori e concludendo che non vi erano basi concrete sull’argomento. La lista è davvero molto lunga, anche l’Università canadese Laval nel 2013 confermò che le fasi lunari non erano legate in nessun modo ai disturbi psichiatrici.

La natura e gli animali osservano la luna

In agricoltura è stato creato un calendario apposito, che indica i periodi di semina e raccolto in base alla luna piena e nuova. Durante la luna crescente il terreno dovrebbe essere propenso allo sviluppo delle piante e tutto ciò che sta sopra il suolo. La luna calante invece favorirebbe la crescita delle radici. Quindi occhio e controlliamo l’orto per appurare se sia vero o no!

Gli animali durante la luna piena risentono del cambiamento lunare, ad esempio i pesci diventano più produttivi.

Mente i mammiferi, avendo evidentemente più ore di luce, manifestano un certo malessere e agitazione. In entrambi i casi le trasformazioni sono legate alla sola luminosità della luna.