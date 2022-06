La stagione delle ferie e dei viaggi estivi è più che cominciata. In molti hanno deciso che rimarranno in patria per delle ferie vicino casa, mentre altrettanti si dirigeranno all’estero. Gli italiani amano da sempre destinazioni esotiche come il Mar Rosso, l’Oceano Indiano e le isole dei Caraibi. Tra le destinazioni più conosciute spiccano le Maldive con le spiagge cristalline, ma anche Cuba e Zanzibar con la loro cultura fiammeggiante. Oggi vogliamo parlare di una meta alternativa, per il momento poco conosciuta. Ecco perché tutti sognano Zanzibar e Cuba ma non hanno mai sentito nominare questa che è una delle spiagge più belle del mondo.

Una costa paradisiaca ancora non sfruttata

Se parliamo di Brasile in molti penseranno subito alle spiagge di Rio e al suo panorama incredibile il Pan di Zucchero e il Corcovado fanno da sfondo ad una città dalla cultura pazzesca, vivace e travolgente. In molti scelgono queste destinazioni per avere un assaggio della cultura sudamericana e del suo modo di vivere. Altrettanti, però, ignorano le bellezze paesaggistiche che stanno attorno alla zona di Rio de Janeiro. Il Brasile ha infatti molto più da offrire, a partire dalla costa meridionale in cui troviamo l’isola di Florianopolis con le sue spiagge perfette.

Oggi vogliamo concentrarci sulla zona a Nord, che in pochissimo conoscono e frequentano ma che possiede un litorale da sogno.

Tutti sognano Zanzibar e Cuba ma in pochi conoscono questo paradiso terrestre tropicale low cost a poche ore di volo dall’Italia

In particolare vogliamo parlare della costa dello stato del Pernambuco, che ospita spiagge tropicali che fanno innamorare chiunque le visiti. Nella zona a Nord della capitale Recife troviamo la destinazione di Porto de Galinhas, località ormai conosciuta dai più esperti. La spiaggia ci ricorda subito le più belle località dei Caraibi, il fondale è basso e la spiaggia dorata. La flora e la fauna del luogo sono lussureggianti, potremo ammirare animali esotici come armadilli, bradipi e molto altro. Per non parlare del fondale, basso e sabbioso, perfetto per gli appassionati dello snorkeling.

La buona notizia è che la zona di Porto de Galinhas permette di organizzare una vacanza low cost grazie ai prezzi bassissimi e convenienti. Grazie al favorevole cambio Real-Euro possiamo affittare camere d’hotel a meno di 40 euro a notte, e un pasto completo costa meno di dieci euro.

Approfondimento

Sembra di essere alle Maldive ma è a due passi dall’Italia questa oasi marina di pace e natura selvaggia