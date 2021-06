Si dice che nessun fiore sia elegante, bello e profumato come la rosa. Con il suo significato romantico, è perfetta per decorare il giardino e abbellire la casa.

Un fiore facile da coltivare, ma che ci regala una fioritura generosa, in tarda primavera e per tutta l’estate.

Purtroppo, però, vulnerabile all’attacco di alcune malattie, come l’oidio detto anche mal bianco. Infatti, facciamo molta attenzione perché pochi sanno che per avere delle rose sane e profumate ed evitare questa pericolosa malattia bisogna utilizzare un prodotto naturale casalingo.

La rosa è una pianta versatile, che può essere coltivata in giardino, nella varietà cespuglio. Se, invece, lo spazio esterno ha colonne e tronchi, la varietà rampicante sarà perfetta, per creare un’atmosfera raffinata e regale.

Per crescere bella è rigogliosa ha bisogno di un concime ricco di azoto, fosforo, calcio e potassio. La mancanza del calcio, in particolare, porterà all’ingiallimento delle foglie.

Ecco che tutti si fermeranno ad ammirare le nostre rose così sane e rigogliose grazie a questo concime naturale che nessuno si aspetta.

Il concime naturale di cui parliamo è inaspettatamente il guscio dell’uovo.

Come questo concime le nutre

Di solito siamo abituati a mangiare le uova e a buttare via i suoi gusci. Mai avremmo pensato che potessero essere utili e indispensabili per concimare il nostro giardino. Invece sono una fonte importantissima di calcio, utile per far crescere le nostre rose sane e belle.

Il metodo per utilizzarli è semplicissimo. Bisogna lavare i gusci e sminuzzarli con l’aiuto di un macina caffè o del mortaio. Ora sono pronti per essere sparsi nel terreno

Se mischiati ai fondi di caffè, aumenteranno la loro efficacia e diventeranno un ottimo concime a lenta cessione.