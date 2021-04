A chi non è mai capitato di ritrovare sul fondo del congelatore qualche prodotto dimenticato lì da mesi e a volte anche da anni? In questi casi è legittimo chiederci se il prodotto sia ancora commestibile. In particolare, può succedere di trovare una vaschetta di gelato aperta sotto una montagna di cibo congelato, dimenticata lì dall’estate scorsa. Cosa fare in questi casi? Tutti se lo stanno chiedendo, ma si può ancora mangiare il gelato confezionato rimasto in freezer dall’anno scorso? Scopriamo la risposta.

Prima controlliamo la data di scadenza

La prima cosa da fare è ovviamente controllare la data di scadenza. Se la vaschetta di gelato è scaduta, è sempre meglio buttarla via per sicurezza. Ma se la data di scadenza è ancora lontana, che cosa è meglio fare?

Tutti se lo stanno chiedendo, ma si può ancora mangiare il gelato confezionato rimasto in freezer dall’anno scorso? Per trovare la risposta a questa domanda, basta osservare il gelato con attenzione. Ecco come sapere se è ancora buono da mangiare o se è meglio buttarlo via.

Controlliamo se sono presenti dei cristalli sulla superficie

Prestiamo attenzione alla superficie del gelato. Se è ricoperta da cristalli di ghiaccio, probabilmente il gelato non è stato conservato nella maniera corretta. È infatti probabile che lo abbiamo lasciato sciogliere un po’ troppo l’ultima volta che lo abbiamo estratto dal freezer. Ricongelandosi, deve aver prodotto dei cristalli di ghiaccio sulla superficie che lo rendono meno buono da consumare. Attenzione anche a gocce congelate. Un’altra indicazione che il gelato è stato lasciato troppo tempo fuori dal freezer l’ultima volta che lo abbiamo estratto. Nel caso di gelati singolarmente confezionati, come cornetti e ricoperti, questo problema si pone meno, ma facciamo comunque un esame visivo prima di consumarli.

Un altro alimento che deve essere congelato con attenzione è la pizza. Ecco il segreto per congelare correttamente la pizza e averla sempre pronta da gustare anche all’ultimo momento.