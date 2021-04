Dalle Alpi alla Sicilia, quando si parla di mitili, è la prima immagine che si materializza nella nostra mente: spaghetti e vongole. Il piatto che fa impazzire grandi e piccini, un classico durante le feste importanti e, con l’avvicinarsi della bella stagione diventa un must delle tavole spensierate.

Quest’oggi la Redazione presenta il piatto della tradizione in versione gourmet. E saranno tutti sbalorditi quando arrivano a tavola gli spaghetti e vongole cremosissimi con il trucco geniale dei grandi chef.

Infatti, a parte il grande profumo della vongola unita all’aglio in un matrimonio con olio d’oliva, è possibile creare gustose varianti. Uno Chef geniale, infatti, è stato uno dei primi ad osare con elementi secondari. Ovvero, assunto che il protagonista indiscusso è la vongola, esaltando l’aglio con un altro elemento si otterrà l’inaspettato. Si parla della famosa cremosità con l’utilizzo del latte!

La combinazione, pertanto, è tutta qui. Ovvero nell’utilizzare il latte e l’aglio insieme. Come? Innanzitutto bisogna far riposare la sera prima l’aglio nel latte. Poi il giorno dopo bisognerà versare il contenuto in una pentola fino al bollore. Poi, dopo aver sciacquato l’aglio, si dovrà ripetere l’operazione. Questi i passaggi successivi:

mettere a bollire l’acqua e a scaldare l’olio evo in una casseruola; versare le vongole e successivamente, appena iniziano ad aprirsi, anche un paio di cucchiai d’acqua di cottura; togliere quasi tutte le vongole aperte e metterle da parte; mettere in una terrina l’aglio trattato precedentemente, con latte, olio evo e prezzemolo e frullare il tutto mantenendo una semi liquidità; successivamente mettere gli spaghetti scolati nella casseruola delle vongole unitamente al preparato all’aglio, alle vongole e al prezzemolo.

Ingredienti: 200gr di aglio, 1,5 kg di vongole, prezzemolo e olio evo q.b.

Per un approfondimento e una curiosità sull’apertura delle cozze, si consiglia l’articolo Il segreto del Marinaio per uno spaghetto e vongole perfetto.