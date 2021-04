Esistono una serie di oggetti, considerati cianfrusaglie, di cui non si conosce veramente il valore.

La casa, il garage, il proprio ripostiglio possono essere dei veri e propri scrigni, al cui interno si possono trovare degli oggetti di inestimabile valore.

Molti non ci pensano ma nelle case e cantine a volte si nascondono dei tesori inimmaginabili che potrebbero anche arricchirci.

Monete da due lire

La numismatica ha individuato alcune monete italiane come rare, il cui valore è notevolmente aumentato.

Oltre il gettonato centesimo di euro, tra queste si annovera la moneta da due lire del 1958, detta anche due lire olivo. In questa moneta viene raffigurata un’ape da un lato e un ramoscello di olivo dall’altra parte.

Interessante anche la valutazione del suo valore, in relazione al suo stato di conservazione. Il suo prezzo varia da tra i 100 e 500 euro.

Anche le 50 lire della stessa annata saltano all’occhio: valgono circa 2.000 euro.

Banconota 500.000 lire

Secondo le più recenti quotazioni, chi ha una banconota da 500.000 lire può ritenersi abbastanza fortunato.

La banconota conta un autoritratto di Raffaello risalente al 1506 sul retro, mentre su verso un affresco della Scuola di Atene con al centro Platone e Aristotele che discutono.

Ad oggi è quotata circa 500 euro. Dunque vale il doppio considerato che all’ingresso dell’euro esso valeva 1936,27 lire.

Attenzione però a non confonderla con quella da 50.000 lire. In quest’ultimo caso possedere quella con stampata la faccia del Bernini può valere dai 300 ai 1.000 euro.

Vinili

Tra gli oggetti vintage che possono valere una fortuna troviamo i vinili. Chi non ha più l’opportunità di ascoltarli poiché sprovvisto di gira dischi potrà farsi un bel gruzzoletto facendo valutare tutti i dischi da 33 giri e da 45 giri.

Inoltre, esiste una particolare categoria di vinili considerata introvabile.

Infatti in una vecchia e impolverata collezione potrebbe esserci qualche disco che vale molto di più rispetto al prezzo per cui è stato acquistato anni fa.

Ad esempio, White Album dei Beatles nella sua prima versione originaria, è il disco che vale di più al mondo. Ancora, Bohemian Rhapsody con I’m in love with my car sul lato B, che può valere circa 5.000€.

Sedie a dondolo

Chi poteva mai immaginare che le sedie a dondolo, magari quelle nei salotti dei nonni, potessero valere denaro. Si parla soprattutto di quelle in legno e realizzate a mano.

Nel caso se ne abbia qualcuna in soffitta dalla nonna o nel proprio garage, bisognerà portarle da un antiquario per ottenere una valutazione.

A seconda del proprio stato potrebbero valere anche tra i 400 e i 500€.

