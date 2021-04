I capelli bianchi non piacciono a tutti. Ed è per questo che molte persone decidono di tingerli, così da nascondere quel grigio tipico dell’età che si insinua tra le loro chiome. Le tinte per capelli sono sicuramente un’alternativa ottima se si vuole nascondere questa particolarità. Ma ci sono degli accorgimenti che bisogna seguire. Infatti, usando i colori sbagliati, potremmo fare ancora più danni. Dunque, per non rischiare, ecco 3 consigli sulle tinte per capelli che ci faranno sembrare giovani, alla moda e freschissime.

Mai allontanarsi troppo dal proprio colore naturale

Se facciamo la tinta in casa, senza i consigli di un esperto, sarà meglio seguire questo consiglio alla lettera. Infatti, non dovremmo mai sconvolgere totalmente il nostro colore naturale. Cerchiamo di seguire la base che già abbiamo, arricchendola con una tinta che andrà solo a coprire il bianco tra i capelli. In questo modo non correremo alcun rischio! In più, facciamo attenzione alla ricrescita! Anche quella dà un’aria trasandata che fa sembrare più in là con l’età.

Evitiamo i colori piatti e cerchiamo dei riflessanti

Scegliere dei colori spenti può essere una cattiva idea. Infatti, alcune tonalità non risaltano assolutamente nessun tipo di pelle o viso e invecchiano di qualche anno. Proprio per questo motivo, la cosa più conveniente da fare è quella di affidarsi ai riflessanti giusti. Basterà cercare delle colorazioni poco aggressive che copriranno il grigio e ci faranno sembrare davvero giovani!

Ultimo, ma non meno importante, addio colpi di sole

I colpi di sole sono andati di moda per così tanti anni che praticamente quasi tutti li abbiamo avuti almeno una volta. Ma oggi è il momento di dire basta. Infatti, questo tipo di tinta non fa esattamente ringiovanire. Sarebbe meglio affidarsi a un balayage, per esempio, che darà risalto a un volto non più giovanissimo, facendolo risplendere! Dunque, ecco 3 consigli sulle tinte per capelli che ci faranno sembrare giovani, alla moda e freschissime!

