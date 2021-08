Il pomodoro non è solo un alimento benefico ma è anche uno dei simboli dell’alimentazione mediterranea. Noi italiani lo utilizziamo praticamente ovunque e siamo orgogliosamente fieri della bontà di questo frutto della nostra terra. Pieno di proprietà benefiche, ricchissimo di minerali, antiossidanti e vitamine è presente in moltissime diete anche per la sua abbondanza di acqua e povertà di calorie. Però in questo articolo ci vogliamo soffermare sulle controindicazioni di questo benefico alimento. Infatti, tutti quelli che soffrono di queste patologie ignorano il grave pericolo di mangiare pomodori e lo vedremo nello specifico.

In cima alla lista dei più coltivati

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina Fit, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Pomodori e patate sono secondo le statistiche i due alimenti in assoluto più coltivati nel Mondo. Infatti, non c’è orto casalingo che non presenti almeno una piantina di pomodori. Appartengono alla categoria degli ortaggi, ma sono tecnicamente dei frutti, che proprio in questa stagione raggiungono l’apice della bontà. I pomodori che, come dicevamo sono in gran parte formati da acqua, contengono veramente poche calorie, circa 18 per 100 grammi di prodotto. Quindi fanno benissimo come questi 2 alimenti che non hai mai sentito nominare ma che sono una miniera d’oro per la salute: prugne Umeboshi e tahin.

Tutti quelli che soffrono di queste patologie ignorano il grave pericolo di mangiare pomodori

Il pomodoro possiede uno degli antiossidanti in assoluto più efficaci nella prevenzione dei tumori, così come concordano tutte le associazioni di ricerca: il licopene. Però seppur poche, i pomodori presentano anche delle controindicazioni per chi soffre di alcuni disturbi. E ci riferiamo in particolare a chi soffre della cosiddetta acidità di stomaco, del reflusso gastroesofageo, della gastrite, ma, in alcuni casi, è sconsigliato anche nei trattamenti delle emorroidi più marcate. Esistono poi dei casi abbastanza rari di cui non parla nessuno, ma che quando si manifestano prendono alla sprovvista i poveri malcapitati.

I pomodori e l’allergia al nichel

Sono sempre di più le persone che scoprono di essere allergiche al nichel, una sostanza presente proprio nei pomodori. Secondo le statistiche internazionali il nostro paese è il primo in Europa proprio per casi di intolleranze e allergie al nichel. In maniera particolare si evidenzia un netto aumento dei casi tra il sesso femminile. Questo accade soprattutto perché il nichel è presente anche in molti cosmetici, nei capi di abbigliamento, nei prodotti di pulizia e di igiene personale. Fortunatamente oggi con le dovute terapie concordate con gli specialisti, è possibile guarire da questo tipo di allergia. Ricordiamo infine di lavare bene frutta e verdura e quindi chiediamoci bisogna sempre disinfettare il cibo che mangiamo?

Approfondimento

Queste 2 abitudini quotidiane aumentano di 100 volte il rischio di ammalarci di questo tumore