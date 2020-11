Oggi, in quest’articolo, vedremo come tutti possono risparmiare fino a 500 euro nello shopping online su Amazon.

Amazon è un servizio che ha rivoluzionato il nostro modo di vivere. Infatti, dieci anni fa, non ci si poteva aspettare di ricevere comodamente a casa qualsiasi oggetto nell’arco di uno o due giorni.

Inoltre, i prezzi presenti sulla piattaforma online, sono spesso vantaggiosi rispetto a quelli che si trovano all’interno dei negozi fisici. Ma non è finita qui: il sito offre delle modalità in cui si possono risparmiare cifre molto sostanziose. Infatti tutti possono risparmiare fino a 500 euro nello shopping online su Amazon. Scopriamo insieme come fare per ottenere questi coupon.

Il trucco

Nel dettaglio, Amazon ha sfruttato il meccanismo della gamification per rendere più coinvolti i suoi utenti. Cosa vuol dire questo?

Il colosso ha introdotto una sorta di quiz con dei montepremi da spendere unicamente nell’acquisto di oggetti sul proprio sito. In questo modo riesce a mantenere alto il traffico e a coinvolgere il più possibile gli utenti.

Risposte esatte

Basta scaricare delle applicazioni come Live Quiz e rispondere alle domande, battendo gli altri giocatori. Si possono vincere fino a 200 euro per una partita giornaliera mentre, invece, fino a 500 euro a livello settimanale.

Bisogna attivare le notifiche per poter sapere in quale momento iniziano i giochi, anche se generalmente iniziano alle 13.30 e alle 21.

Ecco, dunque, spiegato come tutti possono risparmiare fino a 500 euro nello shopping online su Amazon. Consigliamo allora di dare un’occhiata a tutti i nostri articoli nella sezione “Risparmio e famiglia”. Ecco, ad esempio, un approfondimento che spiega come ottenere in maniera totalmente gratuita dei coupon online sia per la spesa al supermercato che per quella negli store online.