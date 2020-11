Le vacanze di Natale si stanno avvicinando e nel mentre un possibile lockdown nazionale comincia a diventare sempre più probabile. È arrivato, quindi, il tempo di risparmiare! Però al contempo questa può essere una buona occasione per anticipare i regali e fare felici i propri cari.

Per questo oggi spieghiamo come conciliare queste necessità: ecco come ricevere coupon da spendere online in maniera totalmente gratuita.

Amazon

È necessario visitare www.amazon.it e cercare un qualsiasi prodotto. Se sono disponibili dei coupon essi saranno visibili nella voce “Promozioni”. Bisogna cliccare su “Applica” e poi procedere con il pagamento. Inoltre esistono sia gruppi Facebook che gruppi Telegram in cui i privati scambiano o vendono codici sconto.

Ebay

Esiste la possibilità di ricevere gratuitamente dei buoni da spendere sulla più famosa piattaforma di oggetti usati. Ebay, infatti, è un canale molto utile per poter acquistare libri, fumetti e in generale oggettistica non più in commercio a prezzi vantaggiosi.

Periodicamente sono presenti sulla pagina principale del sito dei codici sconto. Precisamente nella sezione “Promozioni e eventi”. Inoltre è anche possibile approfittare dell’offerta “eBay extra”: per ogni euro speso in un acquisto sarà disponibile lo stesso corrispettivo di punti da riconvertire per la prossima spesa.

Buoni sconto per la spesa

Ecco qui la procedura che spiega come ricevere coupon da spendere online e dal vivo in maniera totalmente gratuita. E ciò anche nel settore alimentare. Per risparmiare sulla spesa ci sono molti escamotages che sul lungo periodo possono portare ottimi risultati.

Uno di questi è cercare su internet dei coupon, stamparli e presentarli al supermercato. Ad esempio, sono molto utili alcuni siti quali “ScontOmaggio”, “CheSconti” o “CampioniOmaggio”.

Oggi abbiamo chiarito come attivare come ricevere coupon da spendere online e dal vivo in maniera totalmente gratuita.