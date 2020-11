Tramite le gengive, è possibile accorgerci in maniera abbastanza veloce e semplice se il nostro adorato amico peloso è in salute. Le gengive dei cani in perfetta salute e che quindi, non soffrono di alcun disturbo, devono necessariamente essere rosa, compatte e bagnate. Le gengive che non presentano queste caratteristiche, ci devono mettere in allerta.

In questi casi, è sempre consigliato confrontarsi con il proprio veterinario.

La funzione delle gengive

Le gengive sono un importante biglietto da visita. Questa particolare porzione del corpo, essendo molto vascolarizzata, cioè ricca di vasi sanguigni, ci può dare informazioni molto importanti nell’immediato. Perciò, sarebbe bene fare attenzione al colore delle gengive del cane, perché potrebbero indicarci qualcosa di molto pericoloso.

Le tipologie

Le gengive che non sono rosa, compatte e bagnate, possono essere blu o viola. In questo caso, significa che ci sono problemi nella circolazione sanguigna o polmonare. Quando il colore è di questo tipo, si parla di cianosi.

La cianosi è uno stato che indica la presenza di alcuni problemi di salute. Possono comprendere insufficienza cardiaca e altri disturbi legati all’apparato respiratorio.

Quando le gengive, invece, sono rosse o di un rosa più scuro può indicare la presenza di un’infiammazione o infezione dell’apertura orale dei nostro cane. Tra queste è frequente la gengivite.

Il colore rosso acceso può indicarci anche l’inizio di un colpo di calore.

Le gengive, possono diventare anche molto pallide, quasi bianche. Questo stato indica, molto spesso, anemia o inavvertita perdita di sangue da qualsiasi distretto corporeo, sia interno che esterno.

Le gengive del cane, inoltre, possono spesso sanguinare. Anche questo ci indica che qualcosa non va. L’igiene orale del nostro amico a quatto zampe è importante quanto la nostra. Tutti i negozi di animali, le farmacie specializzate anche nei farmaci veterinari, vendono integratori specifici per la cura della loro igiene dentale e orale.

Perciò, se vogliamo bene ai nostri animali, ricordiamoci sempre di osservarli attentamente per accorgerci in tempo se qualcosa non va. Osservare le gengive potrebbe essere il modo più veloce e semplice per prevenire e prendere in tempo una serie di disturbi pericolosi.

Quindi, facciamo attenzione al colore delle gengive del cane, perché potrebbero indicarci qualcosa di molto pericoloso.