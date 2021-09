Sulle colonne di ProiezionidiBorsa ogni mattina i Lettori possono leggere un’analisi sulle prospettive della Borsa, con focus Piazza Affari. Vengono indicati i livelli di prezzo oltre i quali l’indice maggiore, il Ftse Mib, può accelerare al rialzo o al ribasso. In termini pratici un lettore come può sfruttare queste indicazioni? Com’è possibile scommettere sull’andamento del listino italiano e guadagnare seguendo le indicazioni degli Esperti di ProiezionidiBorsa? In questo articolo suggeriremo un metodo che ogni risparmiatore può adottare. Infatti, tutti possono guadagnare con la Borsa di Milano utilizzando questo semplicissimo sistema immediatamente applicabile.

Le analisi sul possibile andamento della Borsa di Milano, che giornalmente, al mattino, vengo pubblicate su ProiezionidiBorsa, hanno un duplice scopo. Il primo è quello di indicare la tendenza di fondo del mercato per chi volesse operare acquistando azioni. La seconda è quella di dare un preciso riferimento a chi volesse scommettere sull’andamento del listino italiano nel complesso. Ma come si può scommettere sul rialzo dell’indice maggiore di Piazza Affari? Si possono utilizzare strumenti derivati, come future o certificati d’investimento, ma sono strumenti per esperti di mercato. Invece gli ETF sono un ottimo strumento, adatto a tutti gli investitori.

Tutti possono guadagnare con la Borsa di Milano utilizzando questo semplicissimo sistema

Gli Exchange Traded Fund sono un ottimo e semplice modo per investire sui listini azionari. Sono facili da acquistare e permettono investimenti a partire da poche decine di euro. Per esempio, tutti possono partecipare alla festa di Wall Street e guadagnare dall’esplosione rialzista, grazie agli ETF ed in particolare a quello indicato nell’articolo.

Gli ETF che replicano l’andamento dell’indice italiano Ftse Mib sono molti. Gli Esperti di ProiezionidiBorsa suggeriscono di utilizzare il Lyxor Ftse Mib Ucits (Isin: FR0010010827). Ci sono 3 i motivi che suggeriscono di utilizzare questo strumento.

Prima di tutto le dimensioni

Il Lyxor Ftse Mib Ucits ha un patrimonio gestito di oltre 840 milioni di euro. Per dimensioni è il maggiore tra tutti gli ETF che replicano l’andamento del Ftse Mib. Inoltre questo ETF è a distribuzione dei dividendi. Infatti, ogni sei mesi distribuisce ai suoi possessori una cedola derivante dai dividendi distribuiti dai titoli su cui investe. Il terzo fattore è il suo prezzo. L’attuale quotazione del Lyxor Ftse Mib Ucits è di 25,5 euro circa e si compra come una qualsiasi azione sulla Borsa italiana. Il lotto minimo è di 1 ETF, quindi si può puntare sull’andamento della Borsa di Milano a partire da meno di 26 euro.

La strategia per accumulare un grosso risparmio nel lungo periodo

Questo importo, alla portata di tutti gli investitori, permette anche di potere scommettere sulla Borsa di Milano attraverso acquisti periodici. Per esempio, chi è convinto che la Borsa di Milano possa salire nei prossimi anni, può fare un piano d’accumulo. Ogni mese può acquistare due, tre, quattro o più Lyxor Ftse Mib Ucits. È una strategia adatta a tutti e nel lungo periodo aiuta ad accumulare importanti somme di denaro. Un esempio di questa strategia viene indicata in questo articolo, dove si illustra come 2.400 euro possono diventare 30.000 euro.

