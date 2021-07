Come si mangia un elefante? La risposta a questa domanda aiuta a capire che anche un problema grosso può essere risolto se non viene affrontato nel suo insieme. Un elefante si mangia un boccone alla volta. Con lo stesso principio si affronta una strategia tesa all’accumulazione di un capitale nel lungo periodo. Come si risparmia in un anno una determinata cifra? Con piccoli importi mensili. Pochissimi conoscono questo straordinario sistema per risparmiare 2.400 euro e farli diventare 30.000 e qui rivelato dagli Esperti di ProiezionidiBorsa.

Risparmiare è una delle regole che ognuno di noi dovrebbe avere. Almeno fino all’età della pensione. I modi per risparmiare anche piccole cifre sono molti. Per esempio i nostri Esperti consigliano che sotto 50 anni e uno stipendio, evitare soldi sul conto ma fare così.

Risparmiare una cifra di 2.400 euro in un anno può essere difficile per molti. È certamente una cifra importante, pari a ben più di uno stipendio medio. Perciò, proviamo a vederla in questo modo. Per risparmiare 2.400 all’anno occorre mettere via 200 euro al mese. Tuttavia, anche in questo caso la cifra non è irrilevante.

Pochissimi conoscono questo straordinario sistema per risparmiare 2.400 euro e farli diventare 30.000

Risparmiare 200 euro mensili significa mettere via circa 50 euro alla settimana, ovvero 7 euro al giorno. Si possono risparmiare 7 euro al giorno? Magari rinunciando a qualche caffè, cappuccino o altro, è possibile. Magari invece di 7 euro se ne risparmia 5, che sarebbe comunque un ottimo risultato.

Quindi supponiamo di riuscire a mettere via circa 50 euro alla settimana che ci permettono alla fine dell’anno di avere accumulato una bella cifra, un importo di 2.400/2.500 euro. In quanto tempo possiamo arrivare ad accumulare 30.000 euro, l’importo che magari ci serve come acconto per accendere un mutuo e acquistare una casa? Se mettiamo i 2.400 euro sotto il materasso l’aritmetica ci dice che occorreranno 12 anni e mezzo, al netto dell’inflazione. Con un rendimento annuo del 2%, si riuscirebbe a ottenere 30.000 euro in circa 10 anni. Purtroppo non ci sono titoli di stato italiani che garantiscano un simile rendimento a 10 anni. Ma ci sono degli ETF che investono in titoli di Stato che hanno rendimenti annuali interessanti. Per esempio l’Xtrackers II Global Government Bond (Isin: LU0378818131) che in 5 anni ha reso oltre l’11%

Ma che accade se investiamo i 2.400 euro su un ETF azionario, per esempio l’ETF SPDR S&P 500 (Isin: IE00B6YX5C33)? Questo strumento replica dell’indice USA S&P 500 e negli ultimi 30 anni ha avuto un rendimento medio annuo appena inferiore al 10%. Investendo 2.400 ogni anno su questo strumento e supponendo un rendimento medio del 9%, si otterrebbero 30.000 euro in circa 7 anni. Ma nei successivi 3 anni il capitale salirebbe a oltre 42.000 euro. Grazie alla magia dell’interesse composto spiegato in questo articolo.