Se quest’estate la moda ci ha trascinato, di sicuro non abbiamo potuto fare a meno di sfoggiare un bellissimo abito bianco. Il colore della purezza ha dominato le passerelle e le strade nel periodo più caldo dell’anno e i seguaci delle tendenze lo hanno sfoggiato puntualmente. Il completo bianco fa sempre scena e un effetto davvero piacevole su chi lo indossa. Infatti, ci fa apparire sempre giovani e mai fuori moda, perché è un trend che ritorna sempre.

L’unica pecca in cui prima o poi tutti, inevitabilmente, incapperemo è la facilità disarmante con cui i tessuti bianchi si possono macchiare. Sì, perché anche se ogni abito di qualsiasi colore può sporcarsi, le macchie su quello bianco si notano a chilometri di distanza. Il tempo e il caldo sono i peggiori nemici, perché sudore e usura possono lasciare segni indelebili.

Oltre a risultare alquanto difficili da levare, le macchie sugli abiti bianchi sembrano per qualche ragione molto più ostinate che sugli altri colori. I soliti rimedi industriali, come le candeggine, rischiano di rovinare ulteriormente il tessuto, perché troppo aggressivi. Propendendo per delle soluzioni più naturali, invece, a volte si riescono a risolvere tutti i problemi.

Ecco perché oggi vogliamo offrire un rimedio della nonna per far tornare gli abiti ingialliti di nuovo bianchi con questo prodotto naturale che tutti hanno in casa. Si tratta di un rimedio gratuito e che di certo non farà danni, per cui tentare non costa nulla. Vediamo di cosa si tratta proseguendo con la lettura.

Gli errori che molti fanno col bianco che portano alla rovina dei capi

Nel tentativo di levare una volta per tutte quella macchia antiestetica che proprio non se ne vuole andare, commettiamo degli errori banali. Il tutto parte dalla lavatrice: spesso, infatti, scegliamo di affidarci alla candeggina per i nostri abiti. Ricordiamoci, però, che anche il bianco è un colore e che, come gli altri, si può rovinare. Più di quanto non abbia già fatto quella macchia ostinata. Meglio, dunque, evitare l’utilizzo della candeggina, perlomeno quella tradizionale. Scegliamo invece prodotti più delicati.

Un altro errore, che è più una tentazione dalla quale dovremmo tenerci alla larga, è quello di strofinare la parte macchiata. Non facciamolo, perché aggraveremmo soltanto la situazione. Piuttosto, tamponiamo con un po’ di carta assorbente. Infine, dovrebbe essere inutile ricordarlo, ma la regola di base in lavatrice è quella di tenere sempre separati i bianchi dai colorati.

Abiti ingialliti di nuovo bianchi con questo prodotto naturale che tutti hanno in casa

Se sembra che le macchie abbiano deciso di “incollarsi” al nostro tessuto, possiamo ricorrere a un valido rimedio naturale. Dovremmo fare affidamento a un alimento che scommettiamo tutti avranno in dispensa: il latte. Ci basterà mischiare in un catino circa due tazze di latte freddo con una di acqua e qualche cubetto di ghiaccio. Dopo aver lasciato in ammollo i vestiti macchiati per un’oretta, dovremo lavarli normalmente e farli asciugare al sole. Ed ecco i nostri abiti tornare di nuovo candidi e splendenti.